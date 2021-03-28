52 مصنعاً تنتج لقاحات "كورونا" في أوروبا

المصدر: باريس - أ ف ب

اعتبر المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بروتون، أن تسريع إنتاج اللقاحات يسمح لأوروبا برؤية "ضوء في نهاية النفق"، رغم الموجة الثالثة من وباء كوفيد-19 التي تجتاح القارة، وقال المسؤول المكلف متابعة تصنيع اللقاحات: "لدينا حاليا في أوروبا 52 مصنعا تعمل دون توقف طوال الأسبوع لإنتاج لقاحات ضد كورونا".

جاءت التصريحات في برنامج "غراند جوري" الذي يبث على إذاعة "إر تي إل" وتلفزيون "إل سي إي" وصحيفة "لوفيغارو".

وأضاف بروتون: "لدينا القدرة على الإنتاج ومنح مواطنينا الأوروبيين 360 مليون جرعة بحلول نهاية الربع الثاني، والـ420 مليون جرعة الضرورية لنبدأ الحديث عن مناعة جماعية والتوصل إليها منتصف يوليو المقبل".

وتابع: "نرى ضوءا في نهاية النفق"، معتبرا أنه "يجب الانتظار بضعة أسابيع أخرى حتى نكبح انتشار الفيروس".

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