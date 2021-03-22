السجن لرجل أعمال تسبب في مقتل شقيقين بمبيد حشري

المصدر: ترجمة : سمير سعيد

في مدينة سيمفيروبول الروسية، أدين رجلان بقتل طفل يبلغ من العمر 10 أشهر وطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات.

قالت لجنة التحقيق في الجمهورية إنه في نوفمبر 2020، قرر رجل أعمال يستأجر غرفة في الطابق الأول من مبنى سكني التخلص من الآفات الحشرية.

للقيام بذلك، أعطى دواءً خاصًا لصديقه، الذي نشر السم في جميع أنحاء الغرفة وغادر.

في وقت لاحق، وجدت إحدى سكان الشقة الواقعة في الطابق العلوي أن أطفالها مرضى واستدعوا سيارة إسعاف. وبوصول الفريق الطبي توفي الطفل الأصغر وتوفيت شقيقته رغم كل جهود الأطباء في المستشفى. تم إنقاذ الأم فقط وابنها البالغ من العمر 5 سنوات.

خلال التحقيق في القضية الجنائية في وفاة الأطفال من مادة غير معروفة، وجد الخبراء أن سبب التسمم هو الفوسفين، وهو غاز سام عديم الرائحة ينطلق عند استخدام بعض مبيدات الحشرات.

وجد المحققون أن صاحب المشروع كان يدرك بشكل موثوق أن الطوابق بين المباني المؤجرة والشقق السكنية لم تكن محكمة الإغلاق.

واليوم الاثنين، وجدت المحكمة أن المتسببين بالتسمم العرضي مذنبون لخرقهم القواعد الصحية والوبائية بموجب المادة 236 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي، الجزء 2. وحكم على رجل الأعمال بالسجن لمدة 3 سنوات، وعلى أحد معارفه بالسجن لمدة عامين ونصف.

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