"يحتمل أن يكون خطراً".. "كويكب ضخم يقترب من الأرض.. و"ناسا" تصدر بياناً

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

من المتوقع أن يمرّ الأحد 21 مارس الحالي على بعد حوالي مليوني كيلومتر من الأرض كويكب سيكون الأكبر الذي يقترب منها سنة 2021 من دون خطر الاصطدام بها، لكنّ هذا الحدث الفلكي سيتيح للعلماء درس هذا الجرم السماوي مِن كثب، وذلك وفقاً لبيان لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" على حسابها في "تويتر".

وطمأنت الوكالة إلى أنْ "خطر اصطدام" الكويكب بكوكب الأرض غير قائم، إذ أنه عند أقرب نقطة له، سيبقى على مسافة تزيد عن خمسة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر.

لكنّه مع ذلك يبقى قريباً بدرجة تكفي لتصنيفه على أنه "يحتمل أن يكون خطراً"، وفقًا للفئات الرسمية.

ويُطلق على هذا الكويكب اسم "2011 FO32"، ويبلغ قطره أقل من كيلومتر، وسيمر بسرعة 124 ألف كيلومتر في الساعة، أي "أسرع من معظم الكويكبات" التي تمر بالقرب من الأرض.

واكتُشِف هذا الكويكب في مارس 2001، ورُصِد مساره منذ ذلك الحين.

On March 21, an asteroid named 2011 FO32 will safely pass by Earth, with its closest approach being a distance of about 1.23 million miles. There is no threat of a collision with our planet now or for centuries to come.



👍 Rest easy & read more: https://t.co/na2mCSqjjQ pic.twitter.com/GEEfwzWniW — NASA (@NASA) March 11, 2021

وقال لانس بينر، العالم في مختبر الدفع النفاث في "ناسا" الذي يتبع له مركز دراسة الأجرام القريبة من الأرض "لا يُعرف الكثير عن هذا الجَرَم في الوقت الراهن، لذا فإن مروره القريب يمنحنا فرصة رائعة لتعلم الكثير عنه".

وسيكون في إمكان الباحثين، على سبيل المثال، تكوين فكرة أفضل عن تركيبة الكويكب من خلال دراسة الضوء المنعكس من سطحه.

وأوضح مدير المركز بول تشوداس في بيان أن "من المفترض أن يكون هواة علم الفلك في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية وعلى خطوط العرض الشمالية المنخفضة قادرين على رؤية هذا الكويكب باستخدام تلسكوبات متوسطة الحجم".

وطمأنت "ناسا" إلى أن أياً من الكويكبات الكبيرة المعروفة لن يرتطم بالأرض في القرن المقبل، وكذلك من غير المرجّح أن تفعل تلك التي لم تكتشف بعد.

لكنها أضافت "كلما جمعنا مزيداً من المعلومات عن هذه الأجرام، أمكنَ الاستعداد لإبعادها في حال هدد أحدها الأرض".

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