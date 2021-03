"يحتمل أن يكون خطراً".. "كويكب ضخم يقترب من الأرض.. و"ناسا" تصدر بياناً

من المتوقع أن يمرّ الأحد 21 مارس الحالي على بعد حوالي مليوني كيلومتر من الأرض كويكب سيكون الأكبر الذي يقترب منها سنة 2021 من دون خطر الاصطدام بها، لكنّ هذا الحدث الفلكي سيتيح للعلماء درس هذا الجرم السماوي مِن كثب، وذلك وفقاً لبيان لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" على حسابها في "تويتر".

وطمأنت الوكالة إلى أنْ "خطر اصطدام" الكويكب بكوكب الأرض غير قائم، إذ أنه عند أقرب نقطة له، سيبقى على مسافة تزيد عن خمسة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر.

لكنّه مع ذلك يبقى قريباً بدرجة تكفي لتصنيفه على أنه "يحتمل أن يكون خطراً"، وفقًا للفئات الرسمية.

ويُطلق على هذا الكويكب اسم "2011 FO32"، ويبلغ قطره أقل من كيلومتر، وسيمر بسرعة 124 ألف كيلومتر في الساعة، أي "أسرع من معظم الكويكبات" التي تمر بالقرب من الأرض.

واكتُشِف هذا الكويكب في مارس 2001، ورُصِد مساره منذ ذلك الحين.

On March 21, an asteroid named 2011 FO32 will safely pass by Earth, with its closest approach being a distance of about 1.23 million miles. There is no threat of a collision with our planet now or for centuries to come.



