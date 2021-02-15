ضربت زوجها وطردته من المنزل.. تغريم امرأة نصف مليون جنيه في مصر

المصدر: القاهرة - متابعات

أصدرت دائرة تعويضات مدنية، بمحكمة الجيزة في مصر، حكما بإلزام سيدة بسداد مبلغ تعويضي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بزوجها، وذلك بإلزامها بسداد نصف مليون جنيه، بعد أن قدم الزوج مستندات وأدلة تفيد التشهير به، ونشر صور خاصة به بين صديقاتها، وفضحه بعمله بعد زواج دام 4 سنوات.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" قال الزوج بدعواه: "طردتني من منزلي واستولت عليه، وطوال العامين الماضيين رفضت رؤيتي لطفلتي، عقاباً لي علي عدم قدرتي على توفير مبلغ مالي يتجاوز مليوني جنيه لها، للمشروع الذي أقامته برفقة شقيقها".

وادعي الزوج تعرضه للغش والتدليس على يد زوجته وأهلها، وذلك بعد تزويرهم قائمة المنقولات لمحاولتها الزج به بالسجن بعد إقامة دعوى تبديد ضده، مما دفعه لطلب الانفصال بالمعروف، لتقوم زوجته بالاتفاق على جلسة ودية معه بمنزل أهلها لتتعدى عليه بالضرب المبرح.

وقدم الزوج للمحكمة مستندات تحتوى على رسائل صوتية ومحادثات أثناء محاولة مساومته على منحها ممتلكاته تحت التهديد، وذلك بعد رفضها الطلاق بصورة ودية، والتسبب بفضحه، وإصرارها على أخذ مبلغ مالي ضخم عن تطليقه لها، وعندما امتنع عن تلبية طلباتها بدأت ملاحقته بالسب والقذف.

وأضاف الزوج "م.و"، البالغ من العمر 37 عام، أثناء نظر القضية: "زوجتى قررت الانتقام مني بفضحي عقابا لي على رفض طلباتها التي لا تنتهي، وحاولت ابتزازي، للتنازل عن شقتي لها، ولاحقتني بقضايا الحبس، ومنعتني من التواصل مع طفلتي، ورغم صدور حكم قضائي لي بالتمكين المشترك معها بمنزل الحضانة رفضت استضافتي".

وأشار الزوج إلي وقوع الضرر عليه، وخسائر مالية، بسبب رفضها حل النزاع والطلاق بشكل ودي، وذلك بعد أن قامت بخداعه حتى تدفعه بالتوقيع على مبالغ مالية وإلحاق الضرر به وفقا لمستندات رسمية ومحاضر بقسم الشرطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news