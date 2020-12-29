2020 العام الأكثر سخونة في فرنسا منذ 120 سنة

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلنت الأرصاد الجوية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنّ عام 2020 كان الأكثر سخونة في البلاد منذ بدء القياسات في عام 1900، وذلك بعد عام "استثنائي" يمنح مؤشراً جديداً إلى الاحتباس الحراري.

وقالت الهيئة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "برودة نهاية العام لا تغير شيئاً. صار الأمر رسمياً الآن: بمتوسط 14 درجة مئوية في أنحاء البلاد، تكون درجة الحرارة لعام 2020 هي الأعلى على الإطلاق".

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