هروب جماعي لأكثر من 60 سجيناً في لبنان

المصدر: بيروت - أ ف ب

فرّ أكثر من ستين موقوفاً من سجن قرب بيروت، السبت، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، بينهم خمسة لقوا حتفهم لاحقاً جراء اصطدام سيارة استقلوها بشجرة خلال مطاردة قوى الأمن لهم، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وقال المصدر القضائي إن أكثر من ستين موقوفاً بجرائم مختلفة، تمكنوا من كسر الإجراءات الأمنية المشددة، و"خلع الأبواب الحديدية للنظارة ومدخل قصر العدل" في منطقة بعبدا، والهروب في ساعة مبكرة من فجر السبت.

وأفادت الوكالة عن فرار "مجموعة من السجناء"، من دون أن تحدد عددهم بدقة.

وأوردت أنه "خلال مطاردة عناصر من قوى الأمن للفارين، اصطدمت سيارة استولى عليها عدد من السجناء ... بشجرة" ما تسبب بمقتل خمسة منهم على الأقل فيما أصيب سادس بجروح نقل على إثرها الى المستشفى.

وتمكنت قوى الأمن اللبناني حتى الآن من القاء القبض على 15 فاراً في جوار المنطقة، وفق الوكالة، وفرضت القوى الأمنية إجراءات مشددة في منطقة بعبدا ومحيطها، تشمل محيط القصر الرئاسي.

وأكدت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون لفرانس برس فتح تحقيق فوري في الحادث. ولم تستبعد "إمكانية التواطؤ بين السجناء الهاربين والحراس المكلفين بحماية زنزاناتهم".

وتجمّع عدد من أهالي السجناء والموقوفين في محيط قصر العدل في بعبدا، وفق ما شاهد مصور فرانس برس، للاطمئنان على مصير أفراد عائلاتهم.

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