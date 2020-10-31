بالفيديو.. ترامب مكان مبارك في أغنية "اخترناه وبايعناه"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

دشن المدبلج المصري وسام مجدي، النسخة الإنجليزية لأغنية "اخترناه وبايعناه"، التي غناها مجموعة من المطربين للرئيس المصري الراحل حسني مبارك قبل ما يزيد عن 20 عاماً، فيما تختلف النسخة الجديدة عن القديمة في أنها باللغة الإنجليزية وليست باللغة العربية، وأنها مقدمة دعماً للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وليس مبارك.

وأثارت النسخة الجديدة من أوبريت "اخترناه وبايعناه" صدى واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ، حتى أن علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، رد على أحد التغريدات قائلاً: " الأغنية ناقصة كفر المصيلحة عشان تكمل".

وقال المدبلج المصري وسام مجدي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه يعمل على مبادرة أول مشروع دبلجة الميديا المصرية والأفلام والأغاني المصرية للإنجليزية.

وتتشابه النسخة الأميركية في لحنها وكلماتها، مع الأغنية القديمة، وتقول بعض كلمات النسخة الإنجليزية:

اخترناه وانتخبناه

بالحب سيفوز دائماً

اخترناه وانتخبناه

عندما يتكلم قلوبنا تسمع

اخترناه وانتخبناه

إنها مهمته التي اختارها لحياة ملكية مرفهة

اخترناه وانتخبناه بدون تردد أو رجوع

اخترناه وانتخبناه

يوفر لنا نشر الرأي بحرية

اخترناه وانتخبناه

توصل للسلام مع الرئيس كيم

وأما الأغنية الأصلية النسخة العربية فتقول بعض كلماتها:

اخترناه اخترناه

يوم ما عبر وقلوبنا معاه

اخترناه اخترناه من أول كلمة سمعناه

اخترناه اخترناه من أول عهده فهمناه

اخترناه اخترناه

وعلى حياتنا استئمناه

وده تكليف مش تشريف ولا فخفخة ولا ملك وجاه

حمل تقيل وهموم جيل جايه وأجيال جايه وراه

اخترناه اخترناه

وفي جزء آخر شهير من الأغنية والذي علق بشأنه علاء مبارك، غنت الفنانة لطيفة قائلة:

روحه السمحة أدب ومصالحة صافي القلب يا كفر مصيلحة

مش متكبر ولا متجبر هادي وأبسط خلق الله

وعلشان كده احنا اخترناه



يشار إلى أن الأغنية الأصلية من كلمات عبد السلام أمين، وألحان عمار الشريعى، وشارك في غنائها كل من "هدى عمار، أنوشكا، محمد ثروت، نادية مصطفى، سمير الإسكندراني، لطيفة، حسن الأسمر، صفاء أبوالسعود، محمد العزبي، عفاف راضي".

شاهد النسخة الإنجليزية لأوبريت "اخترناه وبايعناه" التي تدعم دونالد ترامب، والتي غناها وسام مجدي:

شاهد النسخة الأصلية لأوبريت "اخترناه وبايعناه" التي دعمت الراحل حسني مبارك

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