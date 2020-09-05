حقيقة "رجل عماني يفرش الأرض بمهر عروسه لتمشي عليه"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورة يدّعي ناشروها أنها لممشى من الأوراق النقدية فرشها رجل عماني على أنها مهر عروسه لتمشي عليه. إلا أن الادعاء خطأ والصورة الملتقطة في عمان بالفعل هي لأكبر لوحة تبرّع بالأوراق النقدية.

ويظهر في الصورة صف طويل من الأوراق النقدية فرشت على أرض عشبية تبدو كأنها ملعب وينحني إلى جانبها رجل. وكتب في التعليق المرافق للصورة "عريس عماني أصرّ أن تمشي عروسه فوق مهرها الذي يبلغ 30 مليون ريال".

تعود هذه الصورة لتنتشر اليوم بعد أن غزت مواقع التواصل الاجتماعي منذ العام 2016 حاصدة آلاف المشاركات والتعليقات.

إلا أن الصورة لا علاقة لها بزواج أو مهر.

فالتفتيش عنها عبر محركات البحث يرشد إلى مقالات عدّة (1، 2…) تتناول جميعها حقيقة هذه الصورة قائلة إنها ليست لرجل فرش الأرض أوراقًا نقدية لتمشي عليها عروسه إنما التقطت "أثناء المرحلة الأخيرة لعرض لوحة (عمان العطاء) وهي أطول لوحة تبرع بالأوراق النقدية".

على ضوء ذلك، جرى التفتيش عن هذا الحدث باستخدام كلمات مفتاحية وتبيّن أنه يعود بالفعل لأطول لوحة تبرع بالأوراق النقدية التي عرضت في مايو 2016 في ملعب نادي السيب في عمان.

وسبق أن حققت صفحات متخصصة بالتدقيق في صحّة الأخبار بهذا الادعاء، إلا أن ذلك لم يحل دون استمرار تداول هذا المنشور حتى اليوم.

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