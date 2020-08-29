«قطع رأسها ابنته وهي نائمة».. حكم مخفف في جريمة وحشية يشعل غضبا في إيران

المصدر: طهران - وكالات

حكم على إيراني بالسجن تسع سنوات لقتله ابنته البالغة 14 عاما رومينا أشرفي بقطع رأسها أثناء نومها، على ما أعلنت والدة الفتاة رنا دشتي لوكالة أنباء إيرانية مطالبة بإعدام زوجها.

وأثار الحكم غضباً واسعاً في إيران لأن مدة السجن المحكوم بها ليست طويلة، وأحيا من جديد النقاش حول قانون العقوبات الإيراني.

وأُعلن الحكم الجمعة، في محافظة غيلان الشمالية وأثار غضب والدة الفتاة وإيرانيين آخرين سجلوا احتجاجهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا».

وفي تفاصل القضية التي هزت إيران، هربت رومينا أشرفي، برفقة صديقها وذلك بهدف الزواج.

وبعد شكوى من العائلتين تمكن الأمن الإيراني من العثور على الهاربين وإعادتهما، لكن أبا الفتاة أقدم على قطع رأسها أثناء نومها.

وقالت أم الفتاة إن الحكم المخفف أرعبها، وأشارت إلى أن عائلة زوجها هددتها مرارا بسلبها حضانة ابنها الصغير.

وأثار قتل رومينا أشرفي في مايو الماضي، موجة استنكار عارمة في إيران. ونددت وسائل إعلامية بما وصفته بـ«عنف مؤسساتي» في إيران.

وذكرت معلومات صحافية أن رومينا أشرفي قُتلت أثناء نومها في 21 مايو على يد والدها الذي قطع رأسها بعد عودتها إلى المنزل العائلي في تالش بمحافظة غيلان.

وقالت والدة الضحية لوكالة «إسنا» «رغم كلام السلطات القضائية عن معاملة خاصة تولى لهذه القضية، فإن الحكم القضائي أثار الذعر لدي ولدى عائلتي».

وأضافت رنا دشتي «أريد ألا يعود زوجي يوما إلى قريتنا»، مطالبة بإعادة النظر في الحكم وبإعدام الجاني.

وبعد زواج مستمر أكثر من خمسة عشر عاما، تبدي دشتي خشيتها من أن يكون ابنها الوحيد في خطر.

وكانت الضحية على علاقة بشاب يكبرها بخمس عشرة سنة لكن والدها كان يرفض زواجهما.

وهي غادرت المنزل قبل إعادتها إليه إثر رفع والد الرجل شكوى في حقها.

وحكم على الجاني بالسجن، وفق دشتي التي لم تعط تفاصيل إضافية بشأن الحكم.

وأوضحت المعلومات الصحافية أن الفتاة قالت للقاضي بعد توقيفها إنها لا تريد العودة إلى منزلها لأنها تخاف على حياتها.

ويحدد القانون الإيراني السن الدنيا للزواج بثلاث عشرة سنة للفتيات.

ووفقا للقانون الإيراني، لا يعاقب على جرائم الشرف إلا بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات و«الدية» لأفراد أسرة الضحية.

ودفعت جريمة القتل الوحشية الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الدعوة إلى سن قوانين أكثر صرامة.

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