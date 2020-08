بالفيديو.. ميلانيا ترامب ترفض مجدداً مسك يد زوجها

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، لقطة لميلانيا ترامب وهي ترفض مسك يد زوجها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أثناء هبوطهما من الطائرة، لدى وصولهما إلى العاصمة الأميركية واشنطن قادمين من نيو جيرسي.

وعندما فشل ترامب (74 عاما) في مسك يد زوجته، ربت ظهرها أثناء الهبوط من سلم الطائرة.

واختلطت آراء المتابعين للقطة، إذ يرى البعض أن ميلانيا ترامب (50 عاما) كانت تحاول منع طيران فستانها في الهواء، خاصة وأن الموقف حدث أثناء هبوطهما من الطائرة، كما أنها كانت ترتدي حذاء بكعب عالي، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

بينما يرى البعض الآخر أن ميلانيا ترامب تعمدت عدم مسك يد زوجها، وتلك ليست المرة الأولى لها.

This Florida divorce lawyer will handle your divorce for free @FLOTUS pic.twitter.com/vt2VJztMaA — Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) August 17, 2020

​وكان برفقة دونالد وميلانيا ترامب ابنهما "بارون" (14 عاما)، في أول ظهور لهما سويا منذ انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

​وأصبح رصد التفاصيل الصغيرة ما بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، مهمة يومية للمصورين الصحفيين والـ"باباراتزي"، إذ تتسابق عدسات الكاميرات على التقاط أية صورة أو مشهد فيديو يوضح شكل العلاقة بين الثنائي الذي يسكن في البيت الأبيض.

وتداولت تقارير وكتب توتر العلاقة بين ترامب وزوجته، إذ كشف كتاب "Free, Melania" للصحفية في قناة "سي إن إن" الأمريكية، كيت بينيت، أن ميلانيا ترامب لا تشارك زوجها غرفة النوم، وتنام في الطابق الثالث، حيث كانت غرفة والدة ميشيل أوباما في عهد الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما، بينما ينام دونالد ترامب في غرفة النوم الرئيسة في الطابق الأول من البيت الأبيض.

كما أشار كتاب "The Art of her Deal: The Untold story of Melania Trump" (فن صفقتها: القصة غير المروية عن ميلانيا ترامب) إلى أن ميلانيا حصلت على شهادة مكتوبة بخط اليد تضمن حقوق لابنها الوحيد "بارون".

وشملت الاتفاقية التي حصلت عليها ميلانيا قبل انتقالها إلى البيت الأبيض في عام 2017، ضمان جميع الحقوق المالية لابنها وكذلك المتعلقة بالميراث، وأنه سيعامل بالتساوي مثل أخواته الثلاثة غير الأشقاء، بما فيهم إيفانكا ترامب.

وقام بتأليف الكتاب الصحفية في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، ماري جوردان، والتي استندت فيه إلى مقابلات أجرتها مع أكثر من 100 شخص في 5 دول.

