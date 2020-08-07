العثور على أدوات حجرية عمرها 8 آلاف سنة في شبه الجزيرة العربية

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن، عن ديلي ميل

تم العثور على أدوات حجرية في شبه الجزيرة العربية تعود إلى قبل ثمانية آلاف عام ومن غير المرجح أنه تم العثور على أشياء أخرى في هذه المنطقة خلال هذه الفترة وفق دراسة ظهرت حديثا.

وقالت الدراسة إنه جرى صنع هذه الأدوات بطريقة يطلق عليها «النحت»، التي كانت تتطلب إزالة قطع صغيرة من الحجر حتى يأخذ الشكل المطلوب. وهي تشابه إلى حد كبير الأدوات التي صنعها سكان أميركا الأصليين قبل 13 ألف عام.

ولكن الخبراء يعتقدون أن وجود هذه الأدوات ليس دليلا على التقنيات التي كانت متوفرة لدى سكان أميركا الأصليين انتقلت إلى شبه الجزيرة العربية.

وخلصت دراسة علمية إلى أن المجموعتين البشريتين في أميركا وشبه الجزيرة العربية توصلتا إلى التقنية ذاتها كل على حدة.

وتتطلب صناعة الأدوات الحجرية بالنحت خبرة كبيرة وتم استخدام التقنية ذاتها لدى سكان أميركا الأصليين لصنع الحجارة المدببة وتثبيتها على قضيب خشبي لصنع الرماح.

وكان أحدث اكتشاف لأدوات مصنوعة بتقنية النحت قد ظهرت في الجزء الجنوبي فقط من شبه الجزيرة العربية وبالتحديد في اليمن، وعمان، والإمارات العربية المتحدة.

وكان نحت الأدوات الحجرية يتم من أجل صيد الحيوانات أو القتال.

ولكن العلماء يعتقدون أن سكان شبه الجزيرة العربية في العصر الحجري لم يستخدموا نحت الأدوات الحجرية من أجل الأغراض السابقة وإنما كان النحت يستخدم كتقنية لإظهار مدى البراعة في صنع الأدوات والتباهي بمدى البراعة في استخدام أسلوب النحت.

وقال البروفسور جوي ماكريستون الذي شارك في كتابة الدراسة «كان النحت في شبه الجزيرة العربية يستخدم لإظهار البراعة وليس من أجل صنع أدوات تقوم بوظيفة معينة في الحياة، كما كان سائدا لدى سكان أميركا الأصليين».

وقال البروفسور فيليس بتراغليل من معهد ماكس بلانك في ألمانيا «بالنظر إلى وجود ألاف كيلو مترات بين أميركا وشبه الجزيرة العربية إلا أنه لا يوجد أي احتمال لحدوث أي علاقة ثقافية بينهما» وأضاف«وهذا مثال رائع وواضح على التقارب الثقافي أو الابتكارات المستقلة التي يحققها البشر في التاريخ الإنساني».

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