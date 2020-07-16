لقاح واعد يوفر «حماية مزدوجة» من فيروس كورونا

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أظهرت المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاح محتمل لفيروس كورونا طوره العلماء في جامعة أكسفورد البريطانية نتائج واعدة، وفق ما نقل تقرير من صحيفة «دايلي تلغراف».

ونقلت الصحيفة أن اللقاح ولد استجابة مناعية لدى المتطوعين الأصحاء خلال المرحلة التي بدأت في أبريل.

وأظهرت عينات الدم من المتطوعين الأصحاء أن اللقاح يحفز الجسم على إنتاج أجسام مضادة وخلايا تائية T Cells.

وقال رئيس لجنة أخلاقيات البحوث في شركة بيرك شاير ديفيد كاربنتر، التي وافقت على تجربة أكسفورد، للصحيفة إن اللقاح يمكن أن يكون متاحًا خلال شهر سبتمبر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه قوله إن النتائج لم تثبت أن اللقاح قد يوفر مناعة طويلة الأمد، لكنه لقاح يعمل على جهتين: إنتاج أجسام مضادة وخلايا تائية تلعب دورا حيويا في مناعة الجسم.

وإن تم تأكيد النتائج، فإن هذا اللقاح المحتمل هو الوحيد في العالم حاليا الذي يوفر هذا النوع من الحماية المضاعفة.

ووفق المصدر فإن الجمع بين الاثنين يمكن أن يحافظ على سلامة الناس.

ويجري اختبار لقاح أكسفورد في دول عدة أصبحت بؤرا لانتشار كورونا إضافة لبريطانيا، حيث يختبر في إيطاليا والبرازيل، وعدد من الدول الإفريقية.

وقالت الصحيفة إن شركة الأدوية «أستارازينكا» توصلت إلى اتفاق مع تحالف اللقاحات في أوروبا (IVA) لتوريد 400 مليون جرعة من لقاح أكسفورد مجانا، عند بدء عمليات التسليم بحلول نهاية عام 2020.

وتقول جامعة أكسفورد إن لقاح كورونا أثبت فعاليته ضمن بيئة المختبر بعد تجربة على القرود، كما أثبت أنه لقاح آمن، وهو ما جعل الدول الأوروبية داعمة للقاح خاصة وأنه نتائجه أعطت تفاؤلا للجميع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news