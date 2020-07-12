دراسة تكشف نتائج مقلقة عن صحة المتعافين من «كورونا»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

كشفت دراسة علمية أن المتعافين من مرض كورونا، تلازمهم أعراض صحية رغم شفائهم التام من الفيروس المستجد.

ووفق الدراسة التي نشرتها مجلة جاما الطبية، والتي أجريت على متعافين في إيطاليا، غالبا ما يعاني المتعافون من أعراض تتعلق بـ«التعب وضيق التنفس»،

وقال نحو 90 في المئة من المتعافين إنهم لا يزالون يعانون من هذه الأعراض، رغم تماثلهم للشفاء.

وخلال الإصابة بالفيروس فإن الأعراض الشائعة تشمل: السعال والحمى وضيق التنفس وآلام العضلات والمفاصل، وشعور عام بالتعب، واضطرابات في الجهاز الهضمي، واضطراب ضغط وفقر الدم.

وحسب موقع «الحرة»اعتمد الباحثون المشاركون في الدراسة على تحليل ومتابعة مرضى ومتعافين من الفيروس في إيطاليا خلال فترة 21 أبريل وحتى 29 مايو، حيث تمت متابعة 179 منهم متوسط أعمارهم ما بين 19 و84 عاما، ومتوسط فترة تلقيهم العلاج في المستشفى وصلت إلى 14 يوما.

والدراسة التي أعدها علماء من جامعة «كاتوليكا» ومؤسسة «بوليكلينيكو غيميللي» في إيطاليا، وجدت أن 18 شخصا فقط تعافوا من المرض بشكل كامل، فيما رافقت بقية المتعافين أعراض مثل التعب، وضيق التنفس، وآلام المفاصل، وآلام الصدر.

وأشارت الدارسة إلى أن فيروس كورونا قد يسبب أعراضا مزمنة لبعض المتعافين.

وأوصت بإجراء دراسة على مجموعة أوسع من المتعافين ومراقبة صحتهم للتعرف أكثر على تأثيرات كورونا المستجد طويلة الأمد.



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