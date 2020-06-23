بسبب الحصار.. وفاة رضيع فلسطيني بـ"القلب" قبل موعد العملية بـ 3 أيام

المصدر: القدس المحتلة - أ ف ب

أصيبت عائلة الرضيع الفلسطيني عمر ياغي البالغ من العمر ثمانية أشهر بصدمة إثر وفاته متأثرا بمرض في القلب رافقه منذ الولادة بعدما تعذر نقله لإجراء عملية جراحية في اسرائيل بسبب وقف التنسيق الأمني بين الجانبين.

لم يتمكن والدي الرضيع الذي توفي الخميس الماضي من الحديث لوكالة "فرانس برس" فالعائلة في غزة "منهارة" بحسب وصف عمه محمد ياغي.

يقول محمد أن شقيقه أحمد وهو أب لثلاثة أطفال "إنهار تماما لحظة تسلمه جثمان طفله لدفنه"، مضيفا أن الأم (رنين) كذلك، لا تقوى على الكلام ولا الأكل منذ ثلاثة أيام".

يحمل محمد إسرائيل المسؤولية ويقول لـ"فرانس برس": "عاقبنا الاحتلال بإعلان السلطة وقف التنسيق الأمني، نحن ضحية الصراع".

وقد أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في العشرين من مايو المنصرم وقف اتفاقيات التنسيق الأمني مع إسرائيل بسبب مخططها ضم مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية.

وبحسب العم الذي تابع ملف التحويلات الطبية الخاص بالرضيع، "كان من المفترض أن يخضع لعملية جراحية كبيرة في 24 مايو، لكن أخبرونا بمنع سفرنا لإسرائيل بسبب وقف التنسيق" ويقصد إدارة الشؤون المدنية الفلسطينية.

ونجحت ضغوط مارستها عدة مؤسسات حقوقية، في إعطاء العائلة موعدا جديدا لإجراء العملية على نفقة جمعية "شيفت أحيم" الإسرائيلية، لكن عمر توفي في 18 يونيو، قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام.

يقول محمد "حركتنا نحن كأسرة وأي شخص يعيش في غزة مقيدة، الاحتلال هو المسؤول عن المنفذ الوحيد للقطاع".

وتفرض إسرائيل حصارا شاملا على قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاما، قيدت من خلاله حركة نحو مليوني نسمة، وكذلك حركة البضائع.

وأضاف "كل مواثيق حقوق الإنسان تكفل حق الحركة هم من أوقفوا التنسيق".

وفي ردها على قضية وفاة الرضيع عمر ياغي، قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية "كوغات" إنها تسمح للحالات الطارئة بالدخول للعلاج في إسرائيل.

وأضافت "كسياسة، تواصل وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية في المناطق السماح في هذه الأوقات أيضا بدخول سكان قطاع غزة للعلاجات الطبية المنقذة للحياة وفي الحالات الإنسانية الأخرى".

ولد عمر في التاسع من أكتوبر 2019، مع مشاكل معقدة في القلب، وبعد شهر بدأ رحلة العلاج في مستشفى "تل هشومير" الإسرائيلي لتخفيف آلامه ومساعدة قلبه على الصمود.

يقول محمد "انقطع نفس عمر بعد منتصف ليل الأربعاء، أخذناه إلى المستشفى حيث خضع لإنعاش للقلب ووضع على جهاز التنفس الصناعي".

قال الأطباء "إن الوضع خطير جداً". ساعات معدودة أمضاها محمد يحاول الحصول على تنسيق طبي لنقل عمر إلى داخل إسرائيل وفي "الساعة العاشرة صباحا، اتصلت إدارة المستشفى وأخبروني بوفاته".

جاء وقع الخبر على أحمد ياغي، والد عمر الذي وصله خبر وفاة طفله أثناء مغادرته المنزل نحو المستشفى، كالصاعقة.

في بيان لها، قالت منظمة أطباء لحقوق الإنسان الإسرائيلية إن عمر توفي بسبب تأجيل العملية لمدة شهر.

وأضافت المنظمة التي ساهمت في حصول عمر على موعد جديد للعملية "سبب التأجيل توقف اللجنة المدنية الفلسطينية عن العمل".

واللجنة المدنية الفلسطينية هي الهيئة الموكلة من قبل السلطة الفلسطينية في مسائل التنسيق في الشؤون المدنية مع إسرائيل.

وتؤكد غادة مجادلة من أطباء لحقوق الإنسان أن "إسرائيل هي المسؤول الأول، وأن السلطة الفلسطينية لم تعط بدائل ولم تأبه بالمرضى".

وتضيف "منظومة التصاريح الإسرائيلية عموما بيروقراطية وتعسفية فيها إشكالية وكثير من الظلم وتنتهك حقوق المرضى".

وينفي مدير التحويلات الطبية في وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور هيثم الهدرة، غياب البديل الفلسطيني.

ويقول إن "95% من الحالات المرضية يمكن علاجها في المستشفيات الفلسطينية سواء الحكومية أو الخاصة".

وأكد الهدرة وقف التنسيق الطبي مع الجانب الإسرائيلي "بشكل قاطع نحن ملتزمون بقرار السيد الرئيس".

ويشير إلى أن انتقال بعض المرضى للعلاج في إسرائيل بعد وقف التنسيق يكون "وفق تنسيق فردي من قبل المرضى أنفسهم وليس عن طريق الوزارة".

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