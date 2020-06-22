رئيسة وزراء دولة أوروبية تسير في الشارع دون حراسة

المصدر: ترجمة عوض خيري - عن إنديا إكسبريس

في حين أن كثير من الناس يجادلون أن سكان أيسلندا لا يزيدون عن سكان قرية في شبة القارة الهندية تتمتع هذه البلاد بالأمان لدرجة أن رئيسة وزراءها، كاترين جاكوبسدوتير تسير في الشارع دون أي حراسة.

فاجأت مراسل «سي أن أن» وهي تسير في الشارع إلى عملها مطمئنة واصبح الفيديو الذي سجل تلك اللحظات الأوسع انتشارا على الإنترنت.

وفي هذا الفيديو المصور على نظام «تيك توك» يمكن رؤية مراسل «سي أن أن»، ماكس فوستر وهو يسير جنبا إلى جنب مع جاكوبسدوتير ويتحدث معها محادثة عن أيسلندا.

ويسأل رئيسة الوزراء «لماذا تعتقدين أن الناس يزورون أيسلندا.» وترد عليه: «أيسلندا مكان جيد للزيارة، وآمل ذلك، ولكن أعتقد أنهم يزورونها أيضا لمشاهدة طبيعتها، إنها مدهشة ومميزة.»

وحالما انتشر الفيديو، لاحظ الناس أن رئيسة الوزراء لم تكن برفقة أي مسؤول أمني.

ويعتقد الناس أن الطبيعة المتواضعة لرئيسة الوزراء هي التي تجعلها آمنه.

يقول فوستر، الذي فوجئ برئيسة الوزراء دون حراسة «يمكنك أن تتجول في البلاد وتلتقي برئيسة الوزراء، وهو أمر غير عادي في جميع البلدان».

ويضيف «لقد وجدت هذا مثيرًا للاهتمام بالفعل».

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