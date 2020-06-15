سعره 3 جنيهات.. لقاح بريطاني واعد ضد "كورونا"

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن "التايمز"

من المقرر أن تبدأ التجارب البشرية، هذا الأسبوع، على اللقاح المرشح لعلاج "كوفيد 19"، والذي يمكن أن يحمي البريطانيين من المرض، مقابل 3 جنيهات إسترلينية، للشخص الواحد.

ويسعى الباحثون في "إمبريال كوليدج لندن"، إلى تسخير تقنية محتملة، لكن غير مثبتة بعد. ويمكن أن تسمح بإنتاج أعداد هائلة من الجرعات، بسرعة.

وإذا نجحوا في ذلك، فقد تعهد الفريق بإتاحة اللقاح، بأقل تكلفة ممكنة في بريطانيا والعالم النامي. وسيكون مرخصاً للمصنعين الخارجيين.

يتكون اللقاح من حوالي جزء متناهي الصغر، من المادة المعروفة باسم الحمض النووي الريبوزي، "رنا"، والتي سيتم حقنها في أنسجة العضلات.

وقال كبير الباحثين في "إمبريال كوليدج"، وقائد المشروع، روبين شاتوك، إن اللتر الواحد من هذه المادة يمكن أن تحتوي على ما يكفي من اللقاح لـ 200 مليون شخص. وأوضح، "إنها جرعة صغيرة حقاً،" متابعاً، "هذا أمر جيد للغاية من وجهة نظر السلامة، ولكن، أيضاً، من حيث الإنتاج، فهو يجعل زيادة الإنتاج أسهل".

ويقدر البروفيسور شاتوك أنه يمكن صنع لقاح كاف للمملكة المتحدة مقابل 200 مليون جنيه إسترليني، "إنها 3 جنيهات إسترلينية لكل شخص، ليكون محصناً، وعلى افتراض أنه سيعمل، فهذه قيمة جيدة حقاً".

وبمجرد حقنه في خلايا العضلات، ينتج الحمض النووي الريبوزي نسخاً منه. ويعطي الحمض النووي تعليمات للخلايا، حول كيفية بناء بروتين موجود على سطح الفيروس التاجي. وبشكل تقريبي، يدرب هذا الجهاز المناعي للجسم على كيفية درء العامل الممرض الحقيقي. ويعتقد الباحثون أن هناك حاجة إلى جرعتين.

وأظهرت التجارب المخبرية، التي تستخدم الفئران، أن اللقاح ساعدت الحيوانات في إنتاج الأجسام المضادة، وهو جزء مهم من دفاعات الجسم ضد الفيروسات. ويمكن أن يكون لهذه التقنية مزايا إذا كانت المناعة ضد الفيروس "كورونا" قصيرة العمر وتحتاج لقاحات معززة كل عام.

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