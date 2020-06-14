اتفاق أوروبي مع شركة أدوية لإنتاج 400 مليون جرعة من لقاح ضد «كورونا»

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت شركة أسترا زينيكا البريطانية لإنتاج الأدوية إنها وقعت عقداً مع إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا لتزويد أوروبا بلقاح مضاد لفيروس كورونا، وإن التسليم سيبدأ بحلول نهاية 2020.

وقالت الشركة إن التعاقد تم على 400 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته جامعة أوكسفورد. وأضافت أنها تتوق إلى التوسع في صناعة اللقاح الذي تعهدت بألا تجني منه أرباحاً خلال الجائحة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باسكال سوريوت في بيان «مع سلسلة إمدادنا لأوروبا التي من المقرر أن تبدأ الإنتاج قريباً، نأمل أن نجعل اللقاح متاحاً على نطاق واسع وبسرعة».

وقال وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، في منشور على "فيس بوك"، اليوم، إن تجارب اللقاح وصلت إلى مرحلة متقدمة بالفعل، ومن المتوقع الانتهاء منها في الخريف.

وعقدت أسترا زينيكا اتفاقات تصنيع على مستوى العالم للوصول إلى هدفها المتمثل في إنتاج ملياري جرعة من اللقاح، بما في ذلك مع مشروعين يدعمهما بيل غيتس، وعقد مع الولايات المتحدة قيمته 1.2 مليار دولار.

وليس هناك لقاح أو علاج معتمد لـ"كوفيد-19"، وهو المرض الرئوي شديد العدوى الذي ينتج عن الإصابة بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان: «كثير من الدول قي العالم أمنت لقاحات بالفعل، وأوروبا لم تفعل ذلك بعد. العمل المنسق السريع لمجموعة من الدول الأعضاء قيمة مضافة لجميع مواطني الاتحاد ألأوروبي في هذه الأزمة».

وتلقت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة تفويضاً من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتفاوض على عمليات شراء مسبقة للقاحات واعدة للوقاية من فيروس كورونا، وفقاً لما ذكره كبير مسؤولي الصحة في التكتل، أونليلكن، ولم يتضح إن كانت هناك أموال كافية لذلك.

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