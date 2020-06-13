إقالة مدير مستشفى بمصر بعد واقعة فيديو وفاة مريض بكورونا

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أقالت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، مدير مستشفى المطرية التعليمي، لتقصيره في أداء مهام عمله وتخليه عن مسؤوليته، وذلك بعد واقعة وفاة مريض سوداني داخل المستشفى في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة عليا لاستكمال التحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال من يثبت تقصيره في الواقعة.

وأكدت الوزيرة أنه لا تهاون في حق أي مريض في الحصول على الخدمة الطبية، في ظل سعي الدولة الدائم على توفير أعلي درجات الرعاية الطبية بالمستشفيات، فضلا عن تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة من المسؤولين بالوزارة من خلال اللجان التفتيشية على جميع المستشفيات ومراجعة أعمال تلك اللجان من خلال وزيرة الصحة والسكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أنه فور وقوع الحادث وجهت الوزيرة بفتح تحقيق عاجل وفوري، حيث كلفت رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتور محمد فوزي بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في الواقعة، تضم اثنين من الاستشاريين الفنيين بالهيئة وأستاذ قانوني من كلية الحقوق، مؤكدًا أن نتائج التحقيقات سوف تعرض على وزيرة الصحة والسكان، ليتم إحالتها للجهات المختصة.

وأشار مجاهد إلي ان اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان تباشر عملها على قدم وساق لمعرفة ملابسات الواقعة، كاشفا أن التحقيقات الأولية أظهرت عددا من المخالفات الإدارية والفنية من جانب المستشفى، مؤكدًا أنه جاري تحديد المقصرين وسيتم تقديمهم للجهات المعنية لتوقيع أقصي عقوبة عليهم.



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