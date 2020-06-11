دراسة جديدة: الجلوس لساعات طويلة في الشمس يزيد من فرص الإصابة بـ"كورونا"

ربطت الدراسة فرص زيادة الإصابة بالفيروس إلى كونها مرتبطة بالسلوك البشري.

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  • متابعات – الإمارات اليوم
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كشفت صحيفة أميركية حقيقة فعالية أو أثر أشعة الشمس على فيروس كورونا، حيث أثبتت أن التعرض ساعات طويلة لأشعة الشمس قد يرتبط بارتفاع معدل الإصابة بالمرض.

وأفادت صحيفة "ذا ويك" الأميركية، أمس الأربعاء، بأن دراسة جديدة قام بها باحثون بقيادة جامعة "ماكماستر" الكندية، أثبتت أن الجلوس لساعات طويلة في الشمس، أو التعرض للشمس لساعات يزيد من فرص الإصابة بفيروس كورونا، أي أن المزيد من الشمس يعني انتشار أكبر للفيروس.

وربطت الدراسة فرص زيادة الإصابة بالفيروس إلى كونها مرتبطة بالسلوك البشري، لأن الامتثال بالتدابير أو الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس ينهار في الأيام المشمسة.

وبحسب الدراسة الكندية، شدد الباحثون على ضرورة الالتزام بتدابير الإغلاق، وتقليل التعرض لأشعة الشمس للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

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