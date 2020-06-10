مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين بسبب «كوبري» في سوهاج

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران بطلقات نارية، مساء أمس الثلاثاء، في مشاجرة بين أبناء عمومة من عائلة واحدة بسبب الخلاف على موقع إنشاء كوبري على ترعة بقرية برخيل بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج جنوب مصر.

وحسب «المصري اليوم» كشفت التحقيقات الأولية أن مزارعًا من أحد الطرفين أطلق الرصاص من بندقية آلية بحوزته، تجاه الطرف الآخر ما نتج عنه مقتل وإصابة الضحايا الخمس.

وبعد وصول مدير المباحث الجنائية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا، وقوات من الأمن المركزى، تبين من المعاينة والفحص، وقوع المشاجرة بين طرفين أبناء عمومة من عائلة «العبادلة»، بسبب خلاف بينهم على موقع إنشاء كوبرى على ترعة بالقرية بالقرب من أراضيهم.

وخلال المشاجرة أطلق مزارع من أحد الطرفين الرصاص من بندقية آلية بحوزته تجاه الطرف الآخر، ما نتج عنه مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة إثنين، وتمت السيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادثة.

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