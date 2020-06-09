ظاهرة حيرت العلماء: إشارات من الفضاء السحيق تتكرر كل 157 يوماً

المصدر: ترجمة: مكي معمري - عن «سبايس»

اكتشف علماء الفلك دورة نشاط في انفجار سريع، من شأنها المساعدة في فهم هذه الظواهر الغامضة في الفضاء السحيق.

وفي شهر يناير، من هذا العام، أفاد الفلكيون أن أحد «إشارات لاسلكية متكررة»، تظهر دورة نشاط، لمدة 16 يوماً، من خلال إطلاق وابل من الرشقات النارية، لمدة أربعة أيام، وتهدأ 12 يوماً، ثم تبدأ من جديد.

والآن رصد العلماء فئة أخرى من الومضات الكونية، بواسطة تلسكوب متطور في إنجلترا، ووجدوا مؤشرات قوية على دورة نشاط مدتها 157 يوماً.

وأفاد الفريق في دراسة جديدة أن الفئة الثانية تبدو مشتعلة لمدة 90 يوماً، ثم تصمت لمدة 67 يوما، إي ما مجموعه 157 يوماً، الأمر الذي حير العلماء.

والاندفاعات اللاسلكية السريعة، أو الإشارات العميقة، هي ومضات من الضوء خارج المجرات، تطلق العنان، في بضع ثوان، لمقدار من الطاقة يعادل ما تنتجه شمسنا في قرن.

واكتشف العلماء لأول مرة هذه الإشارات، في 2007، ولا يزال سبب هذه الومضات، غير معروف، ما يقرب من عقد ونصف.

ومن غير الواضح ما وراء هذا النشاط الدوري، على الرغم من أن العلماء لديهم بعض الفرضيات.

وعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث اندلاع دوري بسبب تذبذب في محور الدوران لنجم نيوتروني. أو يمكن ربطها بالحركات المدارية لنجم نيوتروني في نظام ثنائي.

تم نشر الدراسة الجديدة، التي قادها كاوستوب راجوادي، من جامعة مانشستر في إنجلترا، على الإنترنت في مجلة الإشعارات الشهرية للجمعية الملكية الفلكية.

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