حقيقة فيديو متداول لغرق سفينة إيرانية قبالة سواحل العراق

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

بعد إعلان إيران عن غرق سفينة شحن داخل المياه الإقليمية العراقية في الخليج العربي، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال مغردون إنه للسفينة المنكوبة.

ونشرت وسائل إعلام وحسابات "تويتر" عربية وفارسية الفيديو ذاته على أنه للسفينة الإيرانية التي غرقت الجمعة.

وبالتحقق من الفيديو، اتضح أنه لسفينة إيرانية غرقت قبالة سواحل الكويت عام 2017.

وكانت وسائل إعلام كويتية قد نقلت الخبر في أكتوبر عام 2017 نقلا عن الإدارة العامة للإطفاء في الكويت.

وقالت الإدارة آنذاك أن السفينة كانت محملة بالجبس وغرقت قرب جسر الشيخ جابر الأحمد مشيرة إلى أنه تم انتشال السفينة دون وقوع إصابات.

السفينة الإيرانية التي غرقت الجمعة قالت طهران إنها سفينة شحن وإن أحد أفراد طاقمها على الأقل لقي حتفه وفقد اثنان آخران.

وقال مسؤولون إنه لم يتضح على الفور سبب غرق السفينة التي كان طاقمها مكون من سبعة أفراد.

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