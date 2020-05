بالفيديو.. عمليات نهب واسعة في منيابوليس الأميركية احتجاجاً على مقتل رجل أسود

دارت اشتباكات بين محتجين وشرطة مكافحة الشغب في مدينة منيابوليس الأميركية التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لليلة الثانية على التوالي، في مواجهة موجة غضب لمقتل رجل أسود شوهد في تسجيل مصور انتشر على نطاق واسع وهو قابع متألم على الأرض بينما يضغط ضابط أبيض بركبته على عنقه.

وأظهر التسجيل الذي صوره شاهد رأى المواجهة التي دارت مساء الاثنين جورج فلويد (46 عاما) وهو ملقى على بطنه على الأرض موثق اليدين يحاول التقاط أنفاسه ويطلب المساعدة مكرراً "لا أستطيع التنفس".

ودارت التظاهرات الأخيرة، التي صاحبتها عمليات سلب ونهب، بعد ساعات من مطالبة رئيس البلدية جيكوب فراي، الادعاء بتوجيه اتهامات جنائية لضابط الشرطة الأبيض الذي ظهر بالفيديو.

وتم فصل الضابط وثلاثة آخرين شاركوا في اعتقال فلويد في حين فتح مكتب التحقيقات الاتحادي يوم الثلاثاء تحقيقا في الواقعة.

وتوفي فلويد، الذي قيل إن الشرطة كانت تشتبه في محاولته استخدام عملة ورقية مزيفة بأحد المطاعم، في المستشفى في تلك الليلة.

وانتشر مئات من المحتجين، كثيرون منهم كانوا يغطون وجوههم، في الشوارع المحيطة بمركز شرطة الحي الثالث بالمدينة في ساعة متأخرة أمس الأربعاء في منطقة تقع على بعد حوالي نصف ميل من المكان الذي اعتقل فيه فلويد.

Breaking: Multiple structures are now engulfed in flames as riots continue in Minneapolis, Minnesota. Looting is now widespread in the city, with reports of looting miles away from the original protest location. pic.twitter.com/PlkzSLWmfi