وفاة «قدح الدم» مهندسة لقاء نتنياهو - البرهان بفيروس كورونا

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

أعلن في العاصمة السودانية الخرطوم أمس الأربعاء، وفاة المستشارة الخاصة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، السفيرة نجوى قدح الدم، بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وبحسب موقع «النيلين» السوداني، توفيت قدح الدم، في الخرطوم بعد إصابتها بالفيروس قبل أيام عدة، وخضوعها للحجر الصحي في إحدى المستشفيات.

وذكرت صحيفة «السوداني» أن طائرة خاصة هبطت بمطار الخرطوم يوم الثلاثاء، تابعة لشركة آرو المتخصصة في الإجلاء الطبي، على متنها فريق طبي،اختلفت المصادر في تحديد هويته ألماني أو إسرائيلي، بغرض إجلاء قدح الدم وعلاجها.

وأضافت مصادر مطلعة للصحيفة أن الفريق الطبي وقف على حالة قدح الدم بمستشفى علياء التخصصي بالخرطوم، ولما لم تسمح ظروفها الصحية لنقلها إلى الخارج، أضافت المصادر أن الوفد أعطى بروتكول علاجي لها مع أدوية.

على صلة بالطائرة كشف كبير المحررين الدبلوماسيين في القناة (13) الإسرائيلية باراك رافيد أن نتنياهو تحدث مؤخرا مع البرهان، وتطرق في المكالمة الهاتفية للحالة الصحية للمستشارة نجوى قدح الدم، وكشف أن إسرائيل قررت القيام بمحاولة ‏لانقاذها.

وقال كوفمان إن الطائرة التي هبطت في مطار الخرطوم كانت تضم فريق طبي ومعدات وأدوية،وكانوا يفكرون في اجلائها لتلقي العلاج ولكن حالتها الصحية لم تسمح بذلك.

وتعرف السودانية نجوى قدح الدم بأنها مهندسة لقاء رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوفي فبراير الماضي في مدينة عنتبي الأوغندية.

وكانت كذلك ضمن من حضر اللقاء، والوحيدة التي ظهرت صورها وهي تصافح نتنياهو.

وتعد السفيرة الراحلة، واحدة من أكثر المقربين من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني وكبيرة مستشاريه، ونجحت من خلال ذلك، بتحقيق مصالحة تاريخية بينه وبين الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ما قاد إلى تطور كبير في العلاقات بين الخرطوم وكمبالا.

ونجوى قدح الدم، مستشارة في مجالات الطاقة النظيفة ولعبت دور الوسيط لإصلاح علاقة كمبالا بالخرطوم. ورتبت زيارة شهيرة لموسفيني إلى الخرطوم، حتى أن موسفيني أصر على زيارة منزلها في حي العباسية في مدينة أم درمان والتقى بأسرتها.



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