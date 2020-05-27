بريطانيا.. أول "رضيع" في العالم يعالج بدواء مشتق من "الحشيش"

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن (عن الغارديان)

أصبح المولود البريطاني أوسكار بارودي أول رضيع في العالم تجري معالجته بعلاج مشتق من "الحشيش". ويقول الباحثون الذين أنجزوا دراسة هذا العلاج، إن هذه الخطوة هي الأولى على الطريق التي يمكن أن تؤدي إلى اكتشاف دواء مشتق من "الحشيش"، يجري استخدامه بصورة روتينية للعناية بحديثي الولادة لمساعدتهم في علاج الأضرار الدماغية.

وولد "أوسكار" بعملية قيصرية في مستشفى جامعة نورويتش البريطانية في 11مارس الماضي. وكانت صحته ضعيفة وبحاجة إلى وضعه في وحدة العناية المشددة لحديثي الولادة حيث تم علاجه بتقنية التبريد لمدة 72ساعة. وقالت والدة الطفل تشيلسي: "بعد الولادة طلب مني الأطباء أن يشارك أوسكار في هذه الدراسة واستشرت أمي و أخي الذين يتدرب كمعالج طبي. وكان القرار صعباً ولكني كنت مستعدة للقيام بكل شيء لمساعدة طفلي"، وبقي اوسكار في المستشفي لتسعة أيام تحت الرقابة الدائمة. وتقول الأم إن طفلها تحسن الآن.

وكانت الدراسة التي قام بها الباحثون في مستشفى جامعة نورويتش تختبر ما إذا كان العقار المستخلص من "الحشيش" آمن وفعال لتخفيف درجة الأضرار الدماغية بالنسبة لحديثي الولادة والمصابين بحالة يطلق عليها "الاعتلال الدماغي لحديثي الولادة الناجم عن نقص الأوكسجين".

وقال البرفسور بول كلارك مستشار حديثي الولادة في مستشفى جامعة نورويتش إنه كان هناك الكثير من الحماس في وحدة العناية المشددة لحديثي الولادة، وأضاف: "هذه المرة الأولى التي يتم فيها تجريب دواء مشتق من الحشيش عن طريق الوريد في مولود حديث. ونأمل أن ينجح في منع حدوث نوبات لدى الطفل وحماية حديثي الولادة الذين يعانون من الاعتلال الدماغي لحديثي الولادة الناجم عن نقص الأوكسجين".

ويعطى الأطفال حديثي الولادة المشاركين في الدراسة جرعة من الدواء، أو الدواء الوهمي (بلاسيبو) في غضون 12ساعة من ولادته، وتظهر العناصر العلاجية للدواء بصورة طبيعية في نبات "الحشيش" ويتم استخلاصها تحت ظروف مدروسة جدا لضمان أن تكون المادة التي تسبب النشوة "الزهره" في أقل كمية ممكنة.

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