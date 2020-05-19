محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل إصابته بفيروس كورونا

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلن محافظ الدقهلية أيمن مختار، أمس، إصابته بفيروس كورونا.

وقال المحافظ في اتصال ببرنامج على مسؤوليتى للإعلامى أحمد موسى، أنه شعر بإجهاد منذ ثلاثة أيام وبعد عودته من لقاء وزير الرى محمد عبدالعاطي بالقاهرة طلب من وكيل وزارة الصحة أن يأخذ منه مسحات.

وأضاف المحافظ «فور عودتى من لقاء الوزير شعرت بالإجهاد وكحة فتوجهت للاستراحة وطلبت من وكيل وزارة الصحة سعد مكى أن يأتي ويأخذ المسحات وبالفعل حضر مع ممرض وأخذ مسحة من الأنف والفم وأكد وكيل الوزارة وظهرت النتيجة بعد الإفطار وجاءت إيجابية».

وتابع «لم أذهب الاستراحة خوفا من نقل العدوى لزملائي، وحاليا أنا أتبع بروتوكول علاج وزارة الصحة، حيث تم عمل أشعة على الصدر وتحاليل للدم للبدء في تلقى العلاج».

وعن إصابته بأي أعراض للكورونا قال «لا توجد أي أعراض سوى الإجهاد والكحة.. لكن حرارتي عادية وصحتي جيدة».

من جهته أكد وزير الموارد المائية والري أنه بصحه جيده وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات كافة الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا خلال لقائه بمحافظ الدقهلية، وشملت تلك الاجراءات إرتداء الكمامات وقفازات، وكذلك الحفاظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعي خلال اللقاء وعدم المصافحة بالأيدي حسب «المصري اليوم».

وأشار الوزير، في بيان، مساء أمس، إلى انه سيتم تعقيم المكتب بالمطهرات، وفحص المخالطين كافة في ضوء الحرص على صحة العاملين بالوزارة.

يذكر أن محافظ الدقهلية أيمن مختار، سبق ووجهت له انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعدم ارتدائه كمامة أثناء زيارته لمستشفى العزل بـ«تمي الأمديد» في مارس الماضي.

وعلق وقتها المحافظ أيمن مختار، على الواقعة بأن المستشفى لم تكن وقتها افتتحت ولم تستقبل أي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

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