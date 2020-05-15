إمام مسجد في بورسعيد.. صلى بـ20 شخصًا سرًا وهو مصاب بكورونا

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

كشف محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، الجمعة، إن إمام أحد المساجد في بورسعيد، صلى بـ20 آخرين جماعة، وهو مصاب بفيروس كورونا.

وقال المحافظ أن عضو مجلس إدارة مسجد «مريم القطرية» قام بإمامة 20 شخصًا في صلاة جماعة، وتسبب في نقل الفيروس إلى أسرته بالكامل، وتقوم حاليا مجموعات الترصد بمديرية الصحة بمحاولة الوصول إلى الأفراد الذين كانوا يصلوا خلف عضو مجلس إدارة المسجد حسب «المصري اليوم».

وكان اللواء عادل الغضبان قد تابع الاستعدادات الفنية والإدارية لأطقم العمل داخل المدينة الشبابية لتكون جاهزة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأكد المحافظ المتابعة اليومية لسير العمل بالمدينة، موجها أجهزة المحافظة باستمرار أعمال النظافة والتعقيم والتطهير في محيط المدينة بشكل يومي وعلى مدار الساعة.

وأشاد المحافظ بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة وجمعيات المجتمع المدني للمساهمة في توفير احتياجات المنظومة الصحية لمواجهة تداعيات الموقف الحالي.



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