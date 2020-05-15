مشردوا بريطانيا يواجهون خطر العودة إلى الشوارع بعد فنادق «كورونا»

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن - عن ديلي ميرور

يواجه المئات من المشردين الذين يعيشون في الحجر الصحي داخل الفنادق في بريطانيا احتمال عودتهم إلى الشوارع بعد أن تم إلغاء برنامج إيوائهم بهدوء وفق تقرير صدر أخيرا.

ويقول التقرير إن الحكومة البريطانية ألغت تمويل برنامج إيواء المشردين في مانشيستر في الفنادق.

ويوجد في مانشيستر نحو 1600مشرد ليس لديهم مأوى يمكن أن يلجؤا إليه من أجل العزل الصحي.

واطلعت صحيفة مانشيستر ايفننغ نيوز على التقرير الصادر من مجلس مدينة مانشيستر والذي مفاده إنه سيتم إيقاف تمويل برنامج إيواء المشردين.

وحتى ساعة نشر الخبر لم يتم التأكد عما إذا كان وقف التمويل سيتم في جميع أنحاء بريطانيا أو في مانشيستر فقط.

وبعد كشف الصحيفة عن التقرير، أكدت الحكومة البريطانية بالقول «إن أي إشارة بأن الحكومة ستحنث بالتزاماتها منذ بداية حالة الطوارئ الحالية هي غير صحيحة».

لكن أحد المسؤولين في المجلس المحلي لمانشيستر توقع أن يواجه المشردون شهرا صعبة في المدينة. وقال المسؤول «سيتضاعف أعداد المشردين على نحو سريع».

وتم الإعلان عن مبادرة إيواء المشردين لحمايتهم من فيروس كورونا في مارس عن طريق تقديم التمويل للسلطات المحلية.

وأنفقت السلطات المحلية في مانشيستر نحو مليوني جنيه استرليني لإيواء 1573مشرد منذ بداية الوباء. أي جميعهم باستثناء 120 مشردا الذين إما رفضوا دخول الفنادق أو نهم طردوا بسبب سلوكهم السيء.

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