مصر.. قرار قضائي جديد بحق حنين حسام صاحبة الفيديوهات الاستعراضية

قررت محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة شمال القاهرة اليوم تجديد حبس الطالبة المصرية حنين حسام صاحبة فيديوهات الاستعراض على تطبيق «تيك توك» والتي اعتقلتها الأجهزة الأمنية بسبب مقاطع مصورة اعتبرت مسيئة.

وأمرت غرفة المشورة بمحكمة العباسية تجديد حبس طالبة جامعة القاهرة التي أثارت الجدل خلال الأسابيع الماضية 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإلغاء قرار إخلاء سبيلها.

وكان قاضي المعارضات أمر، الخميس الماضي، بإخلاء سبيل المتهمة على ذمة القضية، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وتقدمت النيابة باستئناف على القرار، نظرته المحكمة، وأصدرت قرارها المتقدم.

وكشفت النيابة العامة، قائمة الاتهامات المنسوبة للمتهمة حنين حسام، التي أثارت الجدل حولها خلال الأيام الماضية، ومنها الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

كما جرى اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.

وقد أحالتها جامعة القاهرة التي تدرس في كلية الآثار بها للتحقيق في سلوكيات «تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية».

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على حنين التي تقول عن نفسها في تطبيق «تيك توك» إنها «هرم مصر الرابع» بعد انتشار مقاطع مصورة لها تدعو فيها فتيات أخريات لتصوير أنفسهن مقابل مبالغ مادية. ووجد بحوزتها هاتفيْن محموليْن وحاسب آلي محمول استخدمتهم في نشاطها المذكور.









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