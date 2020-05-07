بيان سعودي جديد بشأن "العشر الأواخر" في المسجد الحرام

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن ما يتم تدوله بشأن وضع بوابات للتعقيم على مداخل المسجد الحرام لاستخدامها في العشر الأواخر من شهر رمضان "غير صحيح".

وطالبت الرئاسة المواطنين بـ"الابتعاد عن بث الشائعات في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي".

وتداول بعض المغردين على موقع "تويتر" تداول مقطعاً مصوراً لبوابات التعقيم في المسجد الحرام، مشيرا إلى أنه سيتم استخدامها في العشر الأواخر من شهر رمضان، ما يعني عودة المصلين إلى المسجد نهاية شهر رمضان الجاري.

المتحدث الرسمي للرئاسة: بوابات التعقيم المتطورة تجريبية ولا صحة لاستخدامها في العشر الأواخر.https://t.co/rXErQ47Fz7#رمضان #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/aQCq5ssqT5 — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) May 6, 2020

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني حيدر، إنه "إشارة لمقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لبوابات التعقيم المتطورة، نحيطكم علماً إلى أن بوابات التعقيم الآلية تلك سيتم تجربتها في ساحات ومداخل المسجد الحرام، ليتم تعميمها لاحقاً حال نجاح التجربة وثبوت النتائج الإيجابية التي تؤهل استخدامها".

​وشدد على "عدم صحة ما يتم تداوله بأن تلك البوابات تم استحداثها ليتم استخدامها في "العشر الأواخر" من شهر رمضان لهذا العام".

وأكد حيدر على "ضرورة تقصي المعلومات من مصدرها الرسمي، والابتعاد عن بث الشائعات في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي".

وقال إن "الرئاسة تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام للوقاية من فايروس كورونا (كوفيد -19)، بالتنسيق الفعال مع الجهات المعنية، ونسعى جاهدين لتطبيق كل ما يُسهم في حماية جميع العاملين وضمان عدم انتشار الوباء بينهم بما يحقق تطلعات ولاة الأمر".

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