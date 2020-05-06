علماء إيطاليون يطورون أول لقاح لفيروس كورونا في العالم

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن (عن الإندبندنت)

قال علماء إيطاليون إنهم طوروا لقاحا يمكن أن يبطل مفعول فيروس كورونا في الخلايا البشرية. وأدت الاختبارات التي تم إنجازها في مستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية في روما إلى إنتاج أجسام مضادة في الفئران والتي يمكن أن تعمل في الخلايا البشرية.



وقال المدير التنفيذي لشركة "تاكيس" لويجي اوريسكيو، العاملة في مجال البحث عن علاجات لـ"كورونا": "هذه أكثر المراحل تقدما في اختبارات اللقاح المحتمل في إيطاليا".

وأضاف لوكالة الأنباء الإيطالية: "وفق مستشفى سبالانزاني، وحسب ما أعلم فإننا أول جهة في العالم تثبت إمكانية إبطال مفعول فيروس كورونا بواسطة لقاح، ومن المتوقع إجراء التجارب على البشر نهاية الصيف المقبل".

وقال أوريسكيو: "إننا نعمل بجد من أجل الحصول على لقاح من الأبحاث الايطالية، وسيتم اختبار اللقاح في إيطاليا وسيكون متوفرا للجميع، وللوصول إلى هذا الهدف نحتاج إلى دعم المؤسسات الوطنية والدولية التي يمكن أن تساعد في تسريع هذه العملية".



وأشار أوريسكيو إلى إنه بعد إعطاء الفئران هذا اللقاح تطور لديها أجسام مضادة أبطلت قدرة الفيروس على التأثير على الخلايا البشرية، وأوضح أن الباحثين لاحظوا أن خمسة من اللقاحات التي كانت مرشحة أدت إلى إنتاج أجسام مضادة وبعد ذلك اختاروا أفضل اثنين منها واللذان قدما أفضل النتائج، وسيتم تنفيذ الاختبارات التالية لفهم مدى استمرار الاستجابة المناعية لهذا اللقاح.



وفي الأسبوع الماضي، قال خبراء في جامعة اكسفورد إن أول النتائج المتعلقة بتجارب لقاح فيروس كورونا يمكن أن يظهر بحلول منتصف يونيو المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news