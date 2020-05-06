«توم مور» روسية تجمع التبرعات مقابل رواية ذكرياتها مع الجيش الأحمر

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن - عن موسكو تايمز

استلهمت العجوز الروسية زينايدا كورنيفا،98 عاما، من جهود جمع التبرعات التي قام بها الكابتن البريطاني توم مور، وأنشأت موقعا على الإنترنت كي تروي قصصها وذكرياتها من أجل جمع التبرعات لعائلات العاملين في المجال الطبي، وللمتوفين بفيروس كورونا. وتمكنت حتى الان من جمع 1.7مليون روبل.

ووضعت كورنيفا لنفسها هدفا يتمثل في جمع 3ملايين روبل بحلول 9 مايو، الذي يصادف الذكرى 75 لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وكان الكابتن مور قد جمع 30 مليون جنيه استرليني من أجل الأعمال الخيرية ودعم الخدمات الصحية في بريطانيا.

وقالت كورنيفا في رسالة فيديو للكابتن مور «أنت رجل قوي وجندي حقيقي. ونحن هزمنا الفاشية معا عام 1945، والآن نقوم بمحاربة هذا الفيروس معا».

وكانت كورنيفا من أولى الفتيات المتطوعات في الجيش الأحمر عام 1942، عندما كان عمرها 19عاما.

وتوجهت كورنيفا مع العديد من مئات النساء الأخريات المجندات، اللواتي تراوحت أعمارهن ما بين 18و 20عاما، حيث ركبن قطار الشحن المتوجه إلى مدينة ستالينغراد التي اصبح اسمها الآن فولغوغراد التي كانت جبهة قتال.

وكانت كورنيفا قبل ذلك تعمل معلمة، ولكنها تتذكر في إحدى مقابلاتها كيف أن كل شيء تغير عندما تم الإعلان عبر الراديو عن اندلاع الحرب.

وقالت «تم إرسال الرجال إلى الحرب، وحل مكانهم في مواقع العمل النساء والأطفال في سن المراهقة.

وكانت هذه المأساة التي أصابت الكثير من البشر من مختلف الدول والثقافات قد قربتنا من بعضنا البعض» وتتحدث كورنيفا والتي يعمل بناتها وحفيداتها كأطباء، عن التحديات التي يواجهها الطاقم الطبي في العمل ضد فيروس كورونا في تسجيلات فيديو، وهي تتحدث عن تجاربها في الحرب العالمية الثانية.

وروت كورنيفا قصة أول الدورات التدريبية التي خضعت لها في سهوب أسيا الوسطى، عندما كانت مع زميلاتها يتدربن على الزحف على بطونهن، حيث كانت شعورهن قصيرة، في حين نزفت أقدامهن وايديهن بشدة من الشوك والحجارة على الأرض.

وتم تدريبهن على شرب الماء من نهر الفولغا، وجر حطام الطائرات بوساطة الجمال، و تتذكر رؤيتهن وجوه الطيارين الألمان قبل لحظات من إسقاط طائراتهم.

وتقول «عندما كانت تمر سحلية قرب الفتيات فيصرخن خائفات فقد كان يقول لنا المدرب انتن أكثر بشاعة من السحالي، أعتقد أن السحالي هي التي يجب أن تصرخ خوفا منكن».

وخلال الحرب تركز عمل كورنيفا على الكشف عن الطائرات المعادية وإبلاغ قوات المضادة للطائرات عن نوعها وارتفاعها التقديري واتجاهها.

ولفت الآن قضية كورنيفا معظم أنحاء الدولة الروسية وهي ترغب بجمع 3ملايين روبل بحلول يوم النصر.

وفي الوقت ذاته لديها هدف آخر هو نسج زوجين من الجرابات لتقدمها للكولونيل مور كهدية في يوم ميلاده المئة.





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