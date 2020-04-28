بالفيديو.. ابتكار جديد يحمي الأسطح من "كورونا" لمدة 90 يوماً

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تمكن علماء من تطوير بخاخ جديد مضاد للفيروسات يمكن أن "يحمي الأسطح من الفيروسات التاجية (بما فيها كورونا المستجد) لمدة 90 يوما" بحسب موقع صحيفة "صن" الأسكتلندي.

فقد أمضى الباحثون في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا 10 سنوات في تطوير البخاخ، الأمر الذي يمكن أن "يغير قواعد اللعبة" ويقلل بشكل كبير من معدلات انتقال الفيروس التاجي، حسب التقارير.

البخاخ يتكون من ملايين الكبسولات النانوية التي تحتوي على معقمات تظل فعالة في قتل البكتيريا والفيروسات والجراثيم حتى بعد أن تجف.

يمكن رش البخاخ المسمى MAP-1 على الأسطح التي يكثر استخدامها من قبل العامة مثل مقابض الأبواب وأزرار المصاعد للحماية من فيروسات التاجية.

وقال أحد الباحثين الرئيسيين جوزيف كوان "هذه الأماكن يتم لمسها بشكل متكرر، وفي نفس الوقت، تعتبر وسيلة فعالة للغاية لنقل الأمراض".

على عكس المعقمات الشائعة مثل المبيضات والكحول، يقوم MAP-1 باستخدام جزيئات حساسة للحرارة تنشط وتقتل الفيروسات حتى تلك العالقة بجسم الإنسان، وحسب الباحثين فإن البخاخ الجديد غير سام وآمن للبشرة والبيئة.

وتمت الموافقة على MAP-1 للاستخدام الرسمي بعد اختبارات سريرية في مستشفى هونغ كونغ ودار للرعاية في وقت سابق من هذا العام.

وسيطرح للبيع في متاجر هونغ كونغ الشهر المقبل وقد تم بالفعل رشه حول منازل أكثر من ألف عائلة منخفضة الدخل في المدينة.

والبخاخ الجديد ليس غاليا وتعقيم مدرسة بالكامل لا يكلف سوى بضعة دولارات، حسب التقارير.

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