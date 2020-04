بالفيديو.. مصر تقبل تحدي منظمة الصحة العالمية

قالت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، إنها قبلت التحدي الذي دعا إليه مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بغسل اليدين، للوقاية من فيروس "كورونا المستجد" الذي تفشى في العالم.

ونشرت زايد عبر حسابها في "تويتر" فيديو يضم شرحت فيه بشكل مفصل طريقة غسل اليدين بشكل صحيح للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

ودعت الوزيرة المصرية مواطنيها إلى أن يقبلوا هم أيضاً تحدي منظمة الصحة العالمية، ويتعلموا طريقة غسل اليدين والمداومة عليها، من أجل حماية أنفسهم ووطنهم.

Thank you @DrTedros for nominating me,#SafeHands challenge accepted!



Join the challenge and promote a simple precaution to protect yourself and the world 🌎

