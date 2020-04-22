خبر سار.. علماء بريطانيون يقتربون من التوصل للقاح فيروس كورونا

المصدر: ترجمة: مكي معمري "عن ذي إكسبريس"

قال أخصائي الأمراض المعدية في الكلية الملكية البريطانية، البروفيسور روبن شاتوك، إنه "واثق جدا من أنه سيتم الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قريبا"، مؤكدا أن "كوفيد 19" أقل صعوبة من أمراض أخرى مثل فيروس نقص المناعة البشرية "الأيدز" أو الإنفلونزا.

وبات تطوير لقاح لفيروس "كورونا" وشيكاً"، في وقت يعكف فيه شاتوك وفريق من العلماء البريطانيين على اختبار طريقة جديدة يمكن أن تنتج ملايين الجرعات في مرافق المختبر الصغيرة.

وقال الخبير الذي يترأس فريق الأبحاث: "أعتقد أننا واثقون جداً من أن بعض اللقاحات ستعطي نتائج جيدة، هناك العديد من المجموعات التي تعمل على إيجاد طرق مختلفة للقضاء على الفيروس."

وأوضح أن الفيروس التاجي ليس "هدفًا صعبًا مثل بعض الأشياء التي رأيناها من قبل." وقارن شاتوك "كورونا" بالإنفلونزا الموسمية، التي تتغير كل عام، وقال إنه مختلف تماماً.

وتابع: "طالما بقي هذا الفيروس مستقرًا نسبيًا سيكون من السهل للغاية أن نرصده من حيث استهداف اللقاح، نهجنا بسيط للغاية، على الرغم من أن العلم الذي يكمن وراء معقد للغاية." والميزة هي أنه يسمح لنا بصنع لقاح اصطناعي، بدلًا من زراعته في الخلايا".

وأوضح شاتوك أن مختبره يمكن أن يصنع أكثر من مليون جرعة لقاح من لتر واحد من المواد؛ وأن الأساليب التقليدية تتطلب مئات اللترات إن لم يكن الآلاف".