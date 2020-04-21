بالفيديو.. اقتراب خطير بين مقاتلتين روسية وأميركية فوق السحاب !

نشرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، مقطع فيديو تم التقاطه من قمرة القيادة للطائرة الاعتراضية "ميغ-31" التابعة لسلاح الجو الروسي، وقام قائدها بتحية قائد مقاتلة أخرى من طراز "إف-16" ذات الصناعة الأميركية، بعدما اقتربت منه بشكل قوي جداً في السماء وفوق السحاب.

وأوضحت "سبوتنيك" أن المقاتلة "ميغ-31" كانت ترافقها حاملة الصواريخ الاستراتيجية "تو-95إم إس"، خلال رحلة في المجال الجوي الدولي، وفي مرحلة ما انضمت مقاتلة F-16 التابعة للناتو إلى المجموعة.



وبطريقة ودية، رحب الطيار الروسي بزميله قائد الطائرة ذات الصناعة الأميركية، ولوح له بيده، فاستدارت طائرة إف-16.

و"ميغ-31" هي واحدة من أسرع الطائرات وتم تصميمها لاعتراض القاذفات الاستراتيجية وصواريخ كروز، ويمكن أن تصل إلى سرعة 2500 كيلومتر في الساعة.

وسجل الفيديو بعد بثه على موقع "يوتيوب" بقناة "Fighterbomber" مشاهدات اقتربت من المليون خلال يومين فقط.