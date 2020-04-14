"لعبة" تقتل طفلاً صعقاً بالكهرباء في جنوب إفريقيا

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن (عن ديلي ميل)

لقي طفل من جنوب إفريقيا مصرعه نتيجة صعقة كهربائية بينما كان يقفز على لعبة القلعة البلاستيكية المعبأة بالهواء، والتي استأجرها والد الطفل كي يلعب بها الطفل وشقيقته خلال الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.



وخشي الأبوين بول وروديني دوبير من جنوب إفريقيا من الملل الذي قد يصيب ابنه بيدر، 11 سنة، وابنته إنيلي، 5سنوات، ولذلك قررا استئجار هذه اللعبة التي يتم نفخها بالكهرباء كي يلعبا بها مع أصدقائهما، ولكن بيدر تعثر بالمولد الكهربائي بينما كان يركض خلفه أحد اصدقائه ومن ثم أخذ يهتز بعنف إمام أمه.



وحاولت أم الطفلين رودين من هايدلبيرغ في جنوب إفريقيا، سحب ابنها بعيدا عن المولد، ولكنها تعرضت هي أيضا لصعقة كهربائية بقوة 240 فولت. وعند وصول المسعفين إلى مكان الحادث حيث كان الأبوين يكافحان لإنعاش طفلهما، قاموا باجراء الاسعافات السريعة له ولكن بعد نحو ساعة تم الإعلان عن وفاة الطفل.



وقال أحد أصدقاء العائلة إن "بول ورودين" في حالة حزن شديد كما أن إنيلي فقدت شقيقها الكبير، مضيفاً: "لقد كانت لعبة القلعة فكرة رائعة من أجل تسلية الأطفال وأصدقائهما كي يقفزا عليها، ولكن ربما كان هناك خطأ في مكان في هذه اللعبة، حيث قام الخبراء إفراغها من الهواء وفحصها لمعرفة سبب الحادث".



وهذا ليس الحادث الأول من نوعه، ففي عام 2012 توفي طفل، 5 سنوات، نتيجة خطأ مماثل في هذه اللعبة، وحدث الأمر ذاته في عام 2017 حيث تعرض 5أطفال لأضرار خطيرة، وقتلت طفلة، بلعبة مماثلة.



ورفض مالك اللعبة التعليق على الصعقة الكهربائية ووفاة الطفل حتى الانتهاء من التحقيقات الجارية بالحادث.