بالفيديو.. رئيس إفريقي في الـ70 يفاجئ شعبه بقدراته الرياضية

من الطبيعي أن يطلب الرئيس الأوغندي، يوري موسفيني، من شعبه الكف عن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، حماية لهم من الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما درج عليه الزعماء والحكومات في هذا الظرف، بيد أن اللافت للنظر هو أنه عندما ظهر يوم الأربعاء الماضي في بث مباشر على التلفزيون في تمام الساعة 8 مساءا، وعدهم باأه سيرشدهم للطريقة المثلى للممارسات الرياضية داخل منازلهم.



وعلى الرغم من ان كثيرا من اليوغنديين اعتبر كلام الرئيس مجرد طرفة، إلا أنهم فوجئوا بعد ساعتين فقط بأن رئيسهم عند وعده، فقد أطلق سكرتيره الصحافي، دون وانياما، تغريدة اثارت شهية المتابعين، وجعلتهم يترقبون الحدث بمزيد من الفضول.



تقول التغريدة: "الاستعراض الرياضي قادم إليكم بعد قليل، فلا تفوتوا فرصة المشاهدة"، ولم يطل الانتظار عندما ظهر "بوست" على تويتر وفيسبوك يظهر فيه الرئيس وهو يمارس تمارين رياضية في قصره الرئاسي، وظهر تحت هذه الصور تعليق: "كما وعدتكم من قبل فأنا أبدأ يومي بالتمارين الرياضية في المنزل".



وظهر موسيفيني في وسائل التواصل الاجتماعي حافي القدمين مرتدياً سروالاً رياضياً رمادياً - وليس البدلات والقمصان التي اعتاد الناس على رؤيته وهو يرتديها.

وبالنسبة لرئيس يصل عدد متابعيه إلى 1.4 مليون متابع على تويتر، ويتلقى إعجابا على موقع فيس بوك من أكثر من 600 ألف مستخدم، فقد انتشرت هذه الصور على الإنترنت في غضون دقائق انتشار النار في الهشيم. وتدفقت التعليقات بسلاسة كبيرة، ويبدو أن المستخدمين ممتنون للزعيم الأوغندي، الذي أرشدهم للطريقة المثلى لممارسة الرياضة.



وعلى خلفية موسيقية من أغنية "You Want Another Wrap" لضبط المزاج الرياضي، يبدأ موسفيني في الإحماء - وتتسلل الكاميرا عبر مكتبه الفسيح الأنيق. وبكل سهولة، ينتقل الى وضعيات عدة، ويثبّت يديه كمحترف فوق منشفة بيضاء، قبل أن يرفع جسمه ويخفضه باستخدام قوة ذراعيه. ما يصل إلى 30 تمرين للضغط في المجموع.



وبالنسبة لرجل يبلغ من العمر أكثر من 70 عاماً، كان ذلك مثيراً للإعجاب للغاية للعديد من الشباب، وربما في نفس الوقت يتحداهم من خلال عرضه المثير.

Yesterday, I discouraged people who have been jogging in groups, exposing themselves to risk amidst the COVID-19 pandemic. You do not have to go outdoors to exercise. Here is my demonstration of how you can exercise indoors and stay safe. pic.twitter.com/Ulbj6vGOYQ