اختفاء أول طبيبة صينية نبهت إلى انتشار فيروس كورونا

المصدر: ترجمة: مكي معمري

اختفت الطبيبة الصينية آي فين عن الأنظار، وهي كانت أول طبيبة تنبه إلى انتشار فيروس جديد والذي عرف لاحقاً باسم "فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وقالت الدكتورة "فين"، في وقت سابق، إنها تلقت «توبيخا غير مسبوق وقاسي للغاية، من قبل المسؤولين في مستشفى ووهان المركزي، بعد أن شاركت صورة لتقرير بعنوان (فيروس سارس التاجي)، وذلك في الأسابيع الأولى من ظهور وباء فيروس كورونا المستجد»، وتمت مشاركة الصورة على نطاق واسع، ما أدى إلى دق ناقوس الخطر حول المشكلة.



ووفقا لصحيفة «ديلي ميل»، فإن السلطات الصينية وجهت اللوم إلى الطبيبة بسبب «نشر معلومات غير صحيحة عبر الإنترنت بطريقة غير مشروعة».



وأجرت الطبيبة مقابلة مع مجلة صينية انتقدت فيها إدارة المستشفى لرفضها التحذيرات المبكرة من الفيروس التاجي، ولكن لم يتم رؤيتها منذ ذلك الحين، وفقا لما ذكره موقع «60 دقيقة أستراليا».