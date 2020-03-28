بالفيديو.. يتخفى في "كرتونة" لتجنّب غرامة حظر التجوال في مصر

المصدر: القاهرة - متابعات

لجأ أحد المواطنين المصريين، في مدينة الغردقة، إلى حيلة غريبة للذهاب إلى "السوبرماركت"، وشراء بعض الاحتياجات، والهروب من غرامة خرق حظر التجوال، والتي تبدأ بـ4000 جنيه مصري، وقد تصل إلى الحبس.

وبحسب الفيديو، الذي نشرته صحيفة "أخبار اليوم" الرسمية، وقناة "صدى البلد"، والعديد من وسائل الإعلام المصرية الأخرى، قام الشاب بالتخفي وارتداء كرتونة، وبدأ يعبر الشارع ببطء، حتى لا يتم رصده من خلال الدوريات الأمنية التي تمر بالشارع، ولاحظ أحد الأشخاص الذي كان متوقفاً في شرفة منزله، وفوجئ بالكرتونة تتحرك، وبداخلها شاب خرج منها بمجرد وصوله إلى "السوبرماركت".