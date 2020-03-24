الشرطة المصرية تتأهب لتنفيذ قرار حظر التجوال وتلاحق مروجي الشائعات

المصدر: متابعات - شريف مهدي

قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، إنها تتخذ كافة الاستعدادات لتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة، وأهابت بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار وأكدت أنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وشددت على أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويسري قرار الحظر في مصر، اعتباراً من غد الأربعاء، لمدة أسبوعين، من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنها سارعت في وضع كافة أجهزتها المعنية في حالة تأهب قصوى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باضطلاع كافة مؤسسات الدولة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وتنفيذ الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا"، والحد من التداعيات المختلفة فى إطار خطة المكافحة

وقالت الوزارة إن أجهزتها تمكنت من ملاحقة وضبط العديد من مروجي الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول أعداد المصابين بالفيروس، وكذا المشككين في الإجراءات التي اعتمدتها الدولة.

وتابعت الوزارة أن جهود أجهزتها امتدت إلى مواجهة محاولات البعض استغلال تلك الأزمة من خلال حجب أو تجميع السلع الغذائية والمنظفات والمطهرات والمستلزمات الطبية، وطرح سلع غير مطابقة للمواصفات بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة، وكثفت الوزارة حملاتها لمواجهة تلك الممارسات والحفاظ على استقرار الأسعار لحماية جمهور المستهلكين وقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط العديد من القضايا.

وأكدت الوزارة على التعامل بمنتهى الحزم والحسم تجاه كل من تسول له نفسه استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية دون مراعاة مصالح المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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