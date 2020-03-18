    رغم إعلان بكين استياءها من هذا الوصف

    ترامب يعاود وصف كورونا بـ «الفيروس الصيني» 3 مرات خلال ساعة

    دونالد ترامب.

    المصدر:
    • ترجمة - شريف مهدي
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    عاود الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصف فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بـ«الفيروس الصيني»، وذلك في 3 تغريدات خلال ساعة واحدة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، رغم إعلان الصين استياءها من هذا الوصف.

    وقال ترامب في تغريدة: «سأعقد مؤتمراً صحافياً اليوم، لمناقشة أخبار مهمة جداً من إدارة الأغذية والأدوية، بشأن (الفيروس الصيني)».

     

    وتابع في تغريدة ثانية: "لقد تعاملت دائماً مع الفيروس الصيني بجدية كبيرة، وقمت بعمل جيد جداً منذ البداية".

     

    وفي تغريدة ثالثة، قال ترامب: "بالنسبة للأشخاص العاطلين عن العمل بسبب سياسات الاحتواء المهمة والضرورية، على سبيل المثال إغلاق الفنادق والمطاعم، ستأتي الأموال إليكم قريبًا، إن هجوم الفيروس الصيني ليس خطأك! سنكون أقوى من أي وقت مضى!".

     

    وكانت وزارة الخارجية الصينية، أعربت عن "استيائها الشديد" بعدما وصف ترامب فيروس كورونا المستجد بـ"الفيروس الصيني"، واعتبرت أن ربط الفيروس بالصين يعد "نوعاً من الوصم"، ورغم ذلك عاود ترامب عدها نفس الوصف مرات عدة.

     

     

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