ترامب يعاود وصف كورونا بـ «الفيروس الصيني» 3 مرات خلال ساعة

المصدر: ترجمة - شريف مهدي

عاود الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصف فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بـ«الفيروس الصيني»، وذلك في 3 تغريدات خلال ساعة واحدة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، رغم إعلان الصين استياءها من هذا الوصف.

وقال ترامب في تغريدة: «سأعقد مؤتمراً صحافياً اليوم، لمناقشة أخبار مهمة جداً من إدارة الأغذية والأدوية، بشأن (الفيروس الصيني)».

I will be having a news conference today to discuss very important news from the FDA concerning the Chinese Virus! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020

وتابع في تغريدة ثانية: "لقد تعاملت دائماً مع الفيروس الصيني بجدية كبيرة، وقمت بعمل جيد جداً منذ البداية".

I always treated the Chinese Virus very seriously, and have done a very good job from the beginning, including my very early decision to close the “borders” from China - against the wishes of almost all. Many lives were saved. The Fake News new narrative is disgraceful & false! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020

وفي تغريدة ثالثة، قال ترامب: "بالنسبة للأشخاص العاطلين عن العمل بسبب سياسات الاحتواء المهمة والضرورية، على سبيل المثال إغلاق الفنادق والمطاعم، ستأتي الأموال إليكم قريبًا، إن هجوم الفيروس الصيني ليس خطأك! سنكون أقوى من أي وقت مضى!".

For the people that are now out of work because of the important and necessary containment policies, for instance the shutting down of hotels, bars and restaurants, money will soon be coming to you. The onslaught of the Chinese Virus is not your fault! Will be stronger than ever! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020

وكانت وزارة الخارجية الصينية، أعربت عن "استيائها الشديد" بعدما وصف ترامب فيروس كورونا المستجد بـ"الفيروس الصيني"، واعتبرت أن ربط الفيروس بالصين يعد "نوعاً من الوصم"، ورغم ذلك عاود ترامب عدها نفس الوصف مرات عدة.