عامل يقتل زوجته وبناته الـ 3 ثم ينتحر شنقاً في مصر

كشفت أجهزة الأمن المصرية تفاصيل جريمة أسرية مأساوية شهدتها محافظة البحيرة، وراح ضحيتها خمسة أفراد من أسرة واحدة، هم أب وزوجته وثلاث من بناته تراوح أعمارهن بين سنة ونصف السنة وثماني سنوات، وتبين أن الزوج قام بقتل زوجته وبناته الثلاث، ثم انتحر شنقاً.



وذكرت تحريات الأجهزة الأمنية أن الجريمة وقعت داخل أحد المنازل الريفية فى إحدى القرى بمركز الرحمانية، حيث سمع الأهالي أصواتاً غريبة صادرة من منزل الأسرة فتوجهوا إليه وفوجئوا بجثة رب الأسرة معلقة في السقف، بينما تناثرت جثث زوجته وأطفاله في الشقة.

وتوصلت أجهزة الأمن إلى أن رب الأسرة ويدعى (م.ع)، عامل، 40 سنة، شنق نفسه داخل منزله بعدما تخلص من زوجته (ع.ع)، 30 سنة، وأطفالهما البنات (8 سنوات، و5 سنوات، وسنة ونصف السنة).