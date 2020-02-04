شابان مصريان يسجلان لحظة وفاتهما «لايف» على «فيس بوك»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

لقي شابان مصرعهما في انقلاب سيارة على أحد المحاور المرورية في القاهرة، مساء الاثنين، أثناء تسجيلهما «فيديو لايف» لجولة بالسيارة على موقع «فيس بوك».

وتحولت تجربة الشابين في تسجيل الـ«لايف» إلى فاجعة، إذ اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق، ومصرع قائدها وشخص آخر.

وحسب صحيفة المصري اليوم، كان قائد السيارة يسير بسرعة فائقة، ويظهر الـ«لايف» الأخير قيامه بالعديد من التجاوزات «الغُرز» لتخطي السيارات.

ويظهر الحساب الشخصي لقائد السيارة على «فيس بوك» العديد من فيديوهات الـ«لايف» لتجاربه في القيادة.