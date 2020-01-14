حفل زفاف على خلفية انفجار بركاني ضخم في الفلبين

المصدر: مانيلا -وكالات

المشاعر الحقيقية لا حدود لها ويمكنها تحدى كافة الظروف سواء كانت مصاعب اجتماعية أو حتى كوارث طبيعية، حيث عكس شاب وشابة من الفلبين هذا المعنى، بعد أن قاما بالمضي قدماً في إتمام مراسم زفافهما على الرغم من ثوران بركان وتدفق الرماد البركاني والحمم لعنان السماء في خلفية المشهد.

وقام تشينو وكات فافلر بإتمام مراسم الزواج على بعد ما يقل عن 10 أميال من البركان "تال" حيث قام المصور الخاص بحفل الزفاف، راندولف إيفان، بالتقاط صور مثيرة للزوجين الجديدين وبدت في الخلفية الحمم والرماد البركاني.

وقال إيفان إنهم شعروا جميعًا أنهم "آمنون تماماً لأن المكان كان على أرض مرتفعة وليس بالقرب من محيط البركان".

لم يقتصر الأمر على حفل الزفاف، ولكن بعد الحفلة أيضاً. شارك الضيوف صوراً على وسائل التواصل الاجتماعي لأشخاص يحفرون عرضًا في البوفيه تحت سرادق مملوء بالأضواء، مع سحابة بخار متزايدة في الخلفية.

وأضاف إيفان: "قد نشعر بأن الرماد يمطر على ملابسنا". "لكنها لم تشعر بالقلق حتى جاء وقت الليل عندما أصبحت أثقل قليلاً وتشبه الطين".

وقال إنه رغم ذلك، لم يقرر أحد تخطي الاحتفالات والتوجه إلى منطقة آمنة.

"من المثير للدهشة أن الجميع كان هادئًا ومريحًا. كان حفل زفاف حميماً، لذلك كان معظمهم من عائلة الزوجين والأصدقاء المقربين، وبالتالي لم يغادر أحد حقاً".

وثار البركان "تال" الواقع على بعد 37 ميلا جنوب مانيلا بجزيرة لوزون مع بداية الأسبوع، ما أجبر السكان على إخلاء المنطقة، حيث حذر الخبراء من انفجار بركاني ضخم، غير أن هذه التحذيرات رغم خطورتها لم تثن تشينو وكات في المضى قدماً في إتمام زفافهما.