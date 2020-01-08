"جزار" ذبحهم في 25 دقيقة.. كشف غموض مقتل وحرق 7 من أسرة واحدة

المصدر: متابعات -سمير سعيد

كشف المتهم بارتكاب مذبحة كفر الدوار في محافظة البحيرة المصرية، التي راح ضحيتها 7 أفراد من أسرة واحدة، تفاصيل الجريمة المروعة التي استغرقت 20 دقيقة، أثناء التحقيق معه أمام النيابة العامة، أول من أمس.

واعترف المتهم "جزار"، أنه قتل الضحايا بقصد السرقة، وأنه توجه إلى منزل الضحايا الذي يقع في "عزبة الطرح" وسط الزراعات ويبعد عن منازل أهالي القرية بقرابة 300 متر، لمقابلة الأب، وقررت النيابة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تهمة القتل العمد، وحيازة سلاح أبيض.

ووفقاً للصحف المصرية، جاء تحقيقات النيابة، أن المتهم اعترف بقتل كل من الجدة (65 عاماً) وابنها (38 عاما-عامل)، مالك المنزل، وزوجته (35 عاماً) وأبنائهم الأربعة طعنا بالسكين وأحرق المنزل، لإخفاء ملامح الجريمة وإبعاد الشك عنه.

وجاء في التحقيقات والتحريات أن المتهم اعترف بتفاصيل الجريمة قائلاً إنه كان يمر مؤخراً بضائقة مالية لإدمانه المواد المخدرة والكحوليات وعدم عثوره على عمل، ولديه سابق معرفة بالمجني عليه وارتباطهما بعلاقة صداقة كونهما مقيمين بنفس العزبة وعلمه بامتلاك المجني عليه عدداً من رؤوس الماشية يقوم بتربيتها بالحظيرة الملحقة بمسكنه، فعقد العزم على قتله بقصد سرقة الماشية.

وأضاف المتهم أنه اتفق مع سائق، 40 سنة، على نقله بسيارة نقل لتحميل ماشية من قريته إلى إحدى أسواق الماشية، وتوجه عقب ذلك لمنزل المجني عليه، وأثناء وجوده بداخله باغته بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض «سكين» محدثاً إصابته، ولدى استغاثة المجنى عليه وخروج والدته لاستطلاع الأمر تعدى عليها بالسكين محدثاً بها من إصابات أودت بحياتها، وبعد ذلك قتل الزوجة وأولادها الأربعة.

وتابع المتهم قائلاً إنه عقب قتلهم طعناً أشعل الحريق بالمنزل فى محاولة لإخفاء جريمته، وهرب، فيما كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم سبق اتهامه في 5 قضايا «حريق عمد وبلطجة وضرب وتموين وسرقة».

طالع أيضاً: