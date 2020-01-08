هجوم صاروخي إيراني على قاعدتين أميركيتين في العراق

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" فجر اليوم (الأربعاء) شن إيران هجوما صاروخيا على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق وقاعدة أخرى في أربيل.

وبعد أعلان ميليشيات الحرس الثوري الإيرانية، أنها نفذت هجوما صاروخيا على قاعدتين أميركيتين بالعراق، قال "البنتاغون" ، إن إيران شنت هجوما صاروخيا بالفعل على قوات أميركية وقوات التحالف في العراق، كاشفاً أن طهران أطلقت أكثر من 10 صواريخ على القوات الأميركية في الأنبار وأربيل، مشيراً إلى أنّه بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل الردّ.

وقال المتحدث باسم "البنتاغون" جوناثان هوفمان في بيان "نعمل على تقييم أولي للأضرار"، مضيفا أن القاعدتين المستهدفتين هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل.

وأضاف المتحدث أن قاعدة عين الأسد في العراق تعرّضت لهجوم صاروخي، ولم يعرف إن كان هناك أية إصابات.

وتابع المسؤول الأميركي أنه لا توجد معلومات حتى الآن عن أضرار أو إصابات نتيجة الهجوم، إلا أنه أكد أن الجناح الذي يضمّ الوجود العسكري الأميركي في قاعدة عين الأسد طاله القصف الصاروخي.

كما أعلن المتحدث باسم "البنتاغون" أن المنشآت المستهدفة تشمل أربيل شمال العراق وقاعدة عين الأسد الجوية حسب "العربية نت".

وأضاف المتحدث أن صواريخ باليستية أطلقت من داخل إيران على منشآت عسكرية أميركية في العراق، فيما أكد مصدر كردي أن مصدر الصواريخ هو كرمنشاه في إيران.

وتابع المسؤول العسكري الأميركي أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات لحماية قواتها وشركائها وحلفائها في المنطقة.

من جهة أخرى، أفادت معلومات بسماع صافرات إنذار وسط تحليق مروحي أميركي في سماء قاعدة عين الأسد غرب العراق.