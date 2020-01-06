المرأة الحديدية.. مصرية تتحدى الصعاب بعمل شاق يحتكره الرجال

المصدر: القاهرة - متابعات

في قرية السنابسة التابعة لمركز الوقف شمالي محافظة قنا المصرية، تُعرف صباح أحمد علي، البالغة من العمر قرابة 50 عاماً، بلقب "المرأة الحديدية"، حيث أجبرتها الظروف المعيشية على العمل الشاق في مجال البناء، لتربي أبنائها، وفي ذات الوقت تقدم نموذجاً إيجابياً في مجتمعها.



وبحسب صحيفة "الأخبار" المصرية، التي رصدت قصة "صباح" التي تمتهن "العتالة" (نسبة إلى حمل الحديد والأسمنت)، فإن زوج المرأة تركها بعد تراكم الديون عليه، فلم تستلم للظروف الصعبة وحاولت التغلب عليها والإنفاق على أبنائها باللجوء إلى مهنة ذات مشقة كبرى يحتكرها الرجال فقط، وهي مستمرة في مهنة "العتالة" منذ نحو 14 عاماً.



لدى صباح 3 أبناء في مراحل عمرية مختلفة، وهي تعمل من أجل أن توفر لهم حياة كريمة، آملة أن تراهم في مستقبل أفضل، ورغم المشقة التي تعانيها، لا تلوم زوجها.

لم يكن لجوء "صباح" إلى مهنتها الشاقة خياراً جذاباً بالطبع، وإنما لجأت إلى "العتالة" لأنها لم تجد سواها، وتنحصر مهنتها في حمل أجولة الأسمنت وأسياخ الحديد من داخل مستودع، ووضعها على سيارة لتنقله إلى مكان آخر.



ورغم أن "صباح" تحصل على مقابل مالي ليس بالكثير، إلا أنها نجحت في تزويج ابنتها، وأيضاً سداد ديون زوجها.