«موبايل» بحقيبة زوجة البشير يحيل ضباط السجن إلى التحقيق

المصدر: الخرطوم - متابعات الإمارات اليوم

كشفت مصادر مطلعة في الخرطوم عن ضبط هاتف محمول مع زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير، وداد بابكر، أثناء التحقيق معها، بعد يوم من صدور حكم قضائي ضد زوجها.

وقالت المصادر، حسب صحيفة السودان اليوم، إن السلطات ضبطت «موبايل» في حقيبة وداد بابكر، أثناء التحقيق معها يوم الأحد، خلال ثاني جلسة بتهم مرتبطة بالثراء الحرام، قبل نقلها إلى سجن النساء بأم درمان دار التائبات.

وأفادت المصادر بأن وداد بابكر جرى التحقيق معها الخميس الماضي، وفي الجلسة الثانية يوم الأحد، أثناء التحقيق معها من قبل نيابة الثراء الحرام، برئاسة رئيس النيابة، تم العثور على الهاتف المحمول، ما أدى إلى التحقيق مع مسؤولي السجن المشرفين على ترحيل وتسليم المتهمة للنيابة حول أسباب السماح لها بالحصول على هاتف محمول، بالإضافة إلى حقيبة يد نسائية.

وأشارت المصادر إلى أن وداد أنكرت كل التهم الموجهة إليها، ولم تُبدِ أي تعاون مع التحقيقات، والإجابة عن الأسئلة الموجهة لها، بالإضافة إلى علو صوتها، واشتد غضبها أثناء الحديث مع المحققين، عقب مصادرة هاتفها المحمول.

وكان قد تم إحضار المتهمة إلى مقر نيابة الثراء الحرام بالعمارات بعربة السجون، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث ظهر على وجهها الإرهاق والتعب والتوتر.

وقالت مَصادر صحافية إنّ نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه جدّدت حبس زوجة الرئيس المخلوع وداد بابكر، التي تُواجه بلاغ مُخالفة قانون الثراء الحرام والمال المشبوه تحت المادتين (6 و7) لمدة أسبوع لاكتمال التحريات.

وقالت المصادر، وفق جريدة الصيحة، إنّ نيابة الأراضي خاطبت نيابة الثراء الحرام والمَشبوه بتسليم وداد بابكر، عقب الفراغ من التحري والتحقيق معها، وأوضحت أنها تواجه البلاغ ذاته المتعلق بالثراء الحرام والمشبوه، وتوقّعت المصادر أن يتم ضم البلاغات المَفتوحة في مُواجهتها في نيابتي الأراضي والثراء الحرام لتَشابُه البلاغات، ومِن ثَمّ تُحال للنيابة المُختصة، التي قَطَعَت شَوطاً كَبيراً في الإجراءات المُتعلِّقة بالتحري والتحقيق، وفقاً للعدالة الناجزة.

وتحاكم وداد بابكر، الزوجة الثانية للرئيس المخلوع عمر البشير، في نيابة المال العام بالخرطوم، بتهم مختلفة تتعلق بالفساد المالي والثراء الحرام وامتلاك أراضٍ سكنية وعقارات وحسابات بنكية. وتربحها من خلال الأعمال الخيرية عبر منظمة سند، وتهريب الذهب عبر مطار الخرطوم، بجانب امتلاك منازل فخمة في أحياء راقية بالعاصمة.

ووداد بابكر هي أرملة اللواء إبراهيم شمس الدين (أحد أبرز قادة الانقلاب العسكري الذي حمل البشير إلى السلطة)، والذي توفي بحادثة تحطم طائرة شهيرة عام 2004م، وبعد فترة قصيرة من وفاته، قرر الرئيس المعزول عمر البشير الزواج من وداد بابكر، وذلك وفاء لصديقه الراحل ورغبة منه في تربية أبنائه، حسبما صرح وقتها، على الرغم من الاتهامات التي كان تلاحق البشير بشأن تصفية اللواء إبراهيم شمس الدين، خشية منافسته في رئاسة البلاد.