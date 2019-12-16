وجبة من زوجة شقيق البشير تثير الرعب في سجن كوبر

المصدر: الخرطوم - متابعات الإمارات اليوم

تسبّبت وجبة بعثت بها زوجة شقيق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، عبد الله البشير المعتقل في سجن كوبر بضاحية الخرطوم بحري، في إثارة الرعب بالسجن حسب موقع «باج نيوز» وصحيفة الإنتباهة السودانية.

ودوّن ضابط برتبة الملازم يتبع لسجن كوبر الشهير بلاغًا ضد الفريق شرطة نور الهدى الشفيع تحت المادة«130/20» الشروع في القتل.

وقالت صحيفة الإنتباهة الصادرة الأحد إنّ نور الهدى بعثت بوجبة لزوجها وآخرين يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت أنّ زوجها عبد الله البشير والقيادي بالنظام السابق الحاج عطا المنان وآخرين بعنبر السجن تناولوا الوجبة وهي عبارة عن أكلة شعبية معروفة في السودان «قراصة بالدمعة».

وذكرت الصحيفة أنّ نور الهدى أرسلت الوجبة مع سائقها الخاص في وعائين أحدهما لزوجها والآخر لضباط السجن.

وأكّدت الصحيفة بحسب مصادرها إخضاع جميع من تناولوا الطعام لغسيل معدة فوري بعد تعرضهم للتسمم عقب تناولهم الوجبة التي أرسلتها زوجة شقيق البشير.

وقالت المصادر أنه تم إرسال عينة من الطعام إلى المعامل الجنائية، حيث أوضحت الفحوصات أنّ الطعام لا يصلح للاستخدام الآدمي.

من جهتها، أفادت نور الهدى، خلال التحقيق الذي جرى بقسم شرطة الأوسط، أنها لا يمكن أن تضع سما في طعام مرسل لزوجها. وأشارت إلى أنها لم تقم بإعداد الطعام بنفسها، ومن أعده عاملات في منزلها، مؤكدة أنه ليس لديها أي علم بعدم صلاحية الطعام.

جدير بالذكر أن نور الهدى سبق ومنحها شقيق زوجها المعزول عمر البشير رتبة فريق أول بجهاز الشرطة.

ويقبع شقيق الرئيس المعزول، عبد الله البشير، في سجن كوبر منذ سقوط النظام في 11 أبريل الماضي، ضمن معتقلي نظام البشير ورموزه، لاتهامه بالفساد المالي وغسيل الأموال وبيع جوازات السفر السودانية.